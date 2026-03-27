¿El romance del año? La inesperada conexión entre Roberto García Moritán y una famosa que sacude la política

Fernanda Iglesias reveló movimientos sospechosos en redes sociales que vinculan al empresario con la panelista.

Los "likes" de Moritán en las fotos de una famosa lo delataron. / Archivo MDZ

Un simple like en el mundo digital puede ser el inicio de un bombazo mediático, y esta vez los protagonistas pertenecen a mundos que, hasta ahora, parecían paralelos. En el programa Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias lanzó una información que encendió todas las alarmas.

roberto garcía moritán.jpg Roberto García Moritán, nuevamente en el ojo de la tormenta por sus llamativos movimientos en Instagram. Archivo MDZ Roberto García Moritán y Virginia Gallardo estarían protagonizando un acercamiento virtual que huele a algo más que una simple amistad. Entre likes insistentes y comentarios sugerentes, el ex de Pampita y la ex de Ricardo Fort están en la mira de todos los paneles de espectáculos.

Likes con segundas intenciones: "Él le pone todo" La encargada de tirar la piedra fue Iglesias, quien advirtió sobre algo que "puede estar gestándose" bajo las sábanas de Instagram. Según la panelista, el empresario gastronómico y político está particularmente activo en el perfil de la correntina.

moritan y virgina gallardo (1) Virginia Gallardo, la figura que habría despertado el interés del empresario tras su escandalosa separación. Capturas de TV “Él le comenta todo, le pone like”, aseguró Fernanda, sugiriendo que el interés de Moritán no sería casual. El fuerte descargo de la periodista no se quedó solo en lo virtual, sino que analizó el beneficio mutuo. “A ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”, disparó sin filtros.

¿Qué pasa entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán? El debate subió de tono cuando Pochi sumó su visión estratégica a este posible match. Según la influencer, si este vínculo se concreta, sería una jugada maestra para ambos ámbitos. “Si Moritán le mete gol ahí sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos”, lanzó con ironía.