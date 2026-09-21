Una famosa cantante mandó al frente a Emilia y reveló una polémica actitud

Una reconocida cantante lanzó una fuerte revelación sobre Emilia durante un programa en vivo y dejó boquiabiertos a todos.

Lowrdez Fernández sorprendió durante el streaming de Popstars al contar una situación que nadie conocía y que involucra a Emilia Mernes. La integrante de Bandana aseguró que la cantante había sido convocada para grabar junto al grupo una canción, pero finalmente decidió lanzarla por su cuenta.

Todo surgió cuando Lowrdez aprovechó el programa para enviarle un saludo a Emilia y, de manera inesperada, reveló: "Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita noche con nosotras". La declaración generó la reacción inmediata de Lissa Vera, quien entre risas la calificó como "la verdadera embrollera".

Esto fue lo que dijo Lowrdez Fernández sobre Emilia Ante la consulta de Valen Rizzuti sobre lo ocurrido, Lowrdez explicó que las integrantes de Bandana se enteraron de que Emilia ya había grabado la canción sola. "No sabemos, de repente nos dijeron: 'Emilia ya lo grabó sola, lo sacó'", recordó la cantante.

La situación volvió a generar tensión cuando Lissa preguntó: "¿Con el permiso de quién?". "Yo no la bendije", respondió Fernández, dejando en claro que no estaba de acuerdo con la manera en que se dio la situación.