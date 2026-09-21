Emilia Mernes encendió las redes con su look: "Quisiera ser tu pelo, para caer por esa espalda"

Emilia Mernes deslumbró en Instagram con un atuendo total black que generó cientos de comentarios, incluyendo uno de su pareja, Duki.

Emilia Mernes llamó la atención de sus seguidores en redes al publicar una producción de fotos en la que lució un look negro, en medio de las polémicas que circulan en redes sociales y de su conflicto con Tini Stoessel.

La cantante compartió un carrusel de imágenes en sus redes y acompañó la publicación con la frase “No tocar la pintura”, escrita en inglés. En las fotos, la artista mostró el pelo largo, lacio y negro, con una raya hacia un costado, y llevó un vestido negro sin mangas con un escote amplio, que dejó a la vista los hombros y parte de la espalda.

El maquillaje de Emilia incluyó las bien cejas definidas, un delineado oscuro y los labios rojos con brillo. Además, en varias de las imágenes, la cantante posó con los brazos elevados y cruzados frente al rostro, lo que dejó visibles algunos de sus tatuajes.

La publicación recibió la reacción de Duki, su pareja, que dejó un comentario en referencia a las fotos: “Quisiera ser tu pelo, para caer por esa espalda”, junto a emojis de una cara enamorada.