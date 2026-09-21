El posteo que Cindy Crawford le dedicó a su hijo y que se viralizó tras su muerte: "Te amo"

La muerte de Presley Gerber sigue conmocionando a todos y en medio del dolor se viralizó un mensaje que Cindy Crawford le dedicó.

El mundo de Hollywood se encuentra conmocionado por el fallecimiento de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford. La noticia fue confirmada por los portales de Estados Unidos y, en medio de esto, se viralizó un tierno mensaje que su mamá le había dedicado meses antes de su partida.

La revista People confirmó que un representante de la familia se contactó con ellos y expresó que "la familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso". Por el momento no se ha aclarado nada respecto a la causa de muerte y la autopsia podría realizarse en las próximas horas.

Como suele suceder con los fallecimientos, se viralizó un posteo que Cindy le dedicó a su hijo en el día de su cumpleaños. Esta publicación tomó trascendencia luego de que se informó la muerte y en la misma habla de manera tierna sobre Presley, quien también se dedicaba al modelaje.

El posteo de Cindy Crawford que se viralizó tras la muerte de su hijo La publicación de Cindy Crawford que se viralizó en medio del dolor familiar. Instagram: @cindycrawford. "Feliz cumpleaños, @presleygerber! Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te amo", fue el escrito que compartió junto a diferentes fotos de los momentos que ha vivido con su hijo. Este saludo fue compartido en el mes de julio de 2025.