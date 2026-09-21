Romina Gaetani habló de su sexualidad: confesó que estuvo con mujeres y sorprendió al revelar su preferencia

La actriz participó en Sería Increíble de OLGA y se sinceró sobre su deseo de ser madre y también acerca de su intimidad.

Romina Gaetani habló sobre un aspecto íntimo de su vida durante su visita a Sería Increíble, el programa de OLGA. La actriz contó que le gustaría formar una familia y se refirió a las distintas formas en las que imaginó concretar ese proyecto, incluso cuando pensó en atravesar la maternidad sin una pareja.

"Me gustaría armar familia", expresó la artista. Al explicar cómo imagina ese futuro, dejó abierta la posibilidad de compartirlo con un hombre o una mujer: "Un compañero, compañera, la que dé". A su vez, la actriz reconoció que también contempla la posibilidad de que ese deseo no llegue a concretarse: "Si la vida no me lo trajo, también lo dejo".

La actriz estuvo en Sería Increíble. Captura de pantalla Youtube OLGA. En ese sentido, Gaetani contó que antes de la pandemia había considerado preservar sus óvulos para mantener abierta la posibilidad de ser madre más adelante. Según relató, asistió tres veces con esa intención y durante un tiempo llegó a pensar que podía avanzar con la maternidad sin tener necesariamente una pareja. Con los años, sin embargo, modificó su perspectiva y sintió que estaba intentando resolver una decisión personal desde un lugar demasiado práctico. "Esto no es comprar zapatillas", afirmó Romina.

La conversación también derivó hacia su vida íntima. Consultada sobre si había tenido relaciones con mujeres, Gaetani respondió que sí y habló abiertamente de sus experiencias tanto con hombres como con mujeres. Al explicar qué la atrae de una persona, señaló que el físico no es lo que ocupa el primer lugar para ella y destacó especialmente el talento y la personalidad.