Filtraron la primera interna de MasterChef Celebrity entre Elizabeth Vernaci y Wanda Nara

En Intrusos aseguraron que la conductora del ciclo culinario y la periodista vivieron un momento de tensión en una de las grabaciones

Las grabaciones de MasterChef Celebrity avanzan a contrarreloj para que el reality pueda debutar el próximo 28 de septiembre y, en medio de esa carrera contra el tiempo, trascendió un supuesto momento de tensión entre Wanda Nara y Elizabeth "La Negra" Vernaci.

El episodio fue contado en Intrusos, donde Adrián Pallares y Rodrigo Lussich repasaron algunos detalles de las primeras grabaciones del programa.

La conductora habría tenido algunos errores en las grabaciones del programa. "Fue tan de urgencia el programa, tan adelantado que contaron algo, no sé a quién se lo estoy sacando… Habría que ir a buscar a Elizabeth Vernaci para preguntarle", dijo Pallares

Fue entonces cuando el conductor reveló la interna que se habría producido en el programa: "En el momento en que Elizabeth entra en la presentación que el otro día mostramos, grabaron cuatro veces la presentación de Wanda Nara porque se confundía, se trababa".

Vernaci habría reclamado. La locutora habría reaccionado ante las reiteradas entradas y salidas de la escena. "Bueno, esta chica, por favor, no me hagan entrar y salir, entrar y salir… la energía", habría dicho la periodista.