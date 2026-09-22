Filtraron la primera interna de MasterChef Celebrity entre Elizabeth Vernaci y Wanda Nara
En Intrusos aseguraron que la conductora del ciclo culinario y la periodista vivieron un momento de tensión en una de las grabaciones
Las grabaciones de MasterChef Celebrity avanzan a contrarreloj para que el reality pueda debutar el próximo 28 de septiembre y, en medio de esa carrera contra el tiempo, trascendió un supuesto momento de tensión entre Wanda Nara y Elizabeth "La Negra" Vernaci.
El episodio fue contado en Intrusos, donde Adrián Pallares y Rodrigo Lussich repasaron algunos detalles de las primeras grabaciones del programa.
"Fue tan de urgencia el programa, tan adelantado que contaron algo, no sé a quién se lo estoy sacando… Habría que ir a buscar a Elizabeth Vernaci para preguntarle", dijo Pallares
Fue entonces cuando el conductor reveló la interna que se habría producido en el programa: "En el momento en que Elizabeth entra en la presentación que el otro día mostramos, grabaron cuatro veces la presentación de Wanda Nara porque se confundía, se trababa".
La locutora habría reaccionado ante las reiteradas entradas y salidas de la escena. "Bueno, esta chica, por favor, no me hagan entrar y salir, entrar y salir… la energía", habría dicho la periodista.
Por otra parte, durante el mismo programa también analizaron una de las ficciones grabadas para MasterChef Celebrity, en la que participaron Wanda, los jurados y los concursantes dentro de un avión. Pallares y Lussich marcaron el parecido de esa escena con una apertura que Susana Giménez había realizado años atrás junto a su elenco. Sin embargo, los conductores señalaron que aquella producción de Susana tampoco habría sido completamente original, ya que guardaba similitudes con una apertura del programa español El Hormiguero, encabezado por Pablo Motos junto a distintas figuras.