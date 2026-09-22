"Fui dos veces a la policía y no hicieron nada": la dramática confesión de Sofía Gonet sobre el acoso que sufre

La influencer expuso la inacción judicial frente a sus denuncias previas y la relación parasocial que construyó el agresor.

Sofía Gonet habló abiertamente sobre la grave amenaza de muerte que sufrió su expareja, Homero Pettinato, en la puerta del estudio de OLGA. En diálogo con Yanina Latorre durante un móvil para SQP (América TV), la influencer reveló que el agresor es el mismo hombre que la persigue de forma sistemática desde hace una década.

"Es una persona que a mí me viene acosando ya hace diez años", afirmó visiblemente conmovida. Según explicó la joven, el hostigamiento comenzó cuando daba sus primeros pasos en las redes sociales. "Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje", detalló.

La situación escaló cuando ella expuso públicamente que el hombre mantenía un altar en su casa con fotos suyas. "Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces", relató Gonet sobre las intimidaciones iniciales.

La joven criticó el accionar policial frente a las denuncias de hostigamiento previo. Captura SQP Con el paso del tiempo, el sujeto desarrolló una fijación con su entorno íntimo. "A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué", expresó la conductora de streaming.

El día de la agresión en OLGA, el hombre rastreó la rutina de la joven mediante publicaciones digitales. "Se ve que me tiene en mejores amigos y pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo. Subió que estaba en Recoleta", precisó Gonet sobre la maniobra de seguimiento.