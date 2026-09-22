Nicole Neumann hizo una inesperada confesión familiar en Otro día perdido que sorprendió a Mario Pergolini

La presentadora estuvo este lunes como invitada al programa de Eltrece y reveló una historia sobre su familia que nadie se esperaba.

Otro día perdido comenzó la semana con una invitada especial: Nicole Neumann. La modelo dijo "presente" en el programa que conduce Mario Pergolini por Eltrece y, en un momento de la entrevista, contó detalles de su relación con su padre.

"Mis papás eran muy chicos cuando me tuvieron, apenas 18 años. Tuvieron un encuentro casual y mi mamá quedó embarazada. Ella era turista y lo conocí cuando había ido a esquiar… él era el instructor", reveló la presentadora.

Esto fue lo que contó Nicole Neumann en Otro día perdido sobre su padre "Mi padre se puso la cosa al hombro, vino a Argentina, se casaron por civil y estuvo casi un año acá. Lo que pasó es que él no hablaba el idioma, porque es alemán, y se le complicó mucho. No tenía familia, estaba solo y entonces se volvió", comentó la invitada respecto a relación distante con su papá.

"Él tiene recuerdos conmigo de bebita, pero yo con él no tengo ninguno", añadió Neumann. Tiempo después, la modelo y su padre se volvieron a ver. "A los 18 años, él se reencontró conmigo y ahí lo conocí", relató Nicole. "Hoy con él no tengo deudas pendientes, de hecho estoy feliz de tenerlo en mi vida", afirmó la conductora.

La modelo junto a su padre. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Nos vemos dos o tres veces por año desde ese entones. Viajo yo o viene él, voy con mis hijos… tenemos un gran vínculo", sumó la modelo.