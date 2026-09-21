Los perturbadores e inquietantes detalles detrás de la amenaza a Homero Pettinato

La amenaza a Homero Pettinato mientras se encontraba en vivo en el canal de streaming OLGA destapó una fuerte situación de acoso que involucra a Sofía Gonet, su expareja. Tras lo ocurrido, la subcampeona de MasterChef Celebrity decidió romper el silencio y contó perturbadores detalles.

La persona que amenazó a Homero y que viene acosando desde hace 10 años a Gonet se hace llamar en redes sociales "Hernán Bloquero" , nombre que adoptó debido a que es fanático y seguidor del artista Nestor en Bloque. La Reini decidió hablar en el ciclo de Yanina Latorre y allí reveló terroríficos detalles.

"Fue horrible lo que pasó, con Homero está todo bien y no quiero que le pase nada, lo quiero un montón. Es una persona que me viene acosando hace 10 años mandándome mensajes las 24 horas del día, no hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje de esa persona ", comentó Sofía. También detalló que le hizo brujería y hasta tenía un santuario con fotos de ella.

Esto deja en claro que los dichos de Homero, en los cuales habló de una "obsesión" por parte del hombre con Gonet , son verídicos y muestran la inquietante historia que hay detrás de esta amenaza que recibió su ex . Por otro lado, Sofía contó que amenazó a otras exparejas y dejó sorprendida a Yanina Latorre.

"A cada pareja que tuve la amenazó y conmigo construyó una relación parasocial que no sé si soy su mujer o qué. La verdad es que no hice nada porque estoy acostumbrada a encontrarme personas así", expresó la influencer. También aclaró que "esto marca un precedente de que es capaz de hacer más cosas y me da miedo".

Sofía Gonet cuestionó el papel de la Justicia

En otra parte de la entrevista, la influencer decidió criticar el papel que juega la Justicia y fue tajante: "La verdad, Yani, es que la Justicia no hace nada. Yo el año pasado denuncié a un vecino que me había amenazado de muerte y dos veces fui a la policía y no hicieron nada".

Por supuesto que La Reini confirmó que va a realizar la denuncia contra esta persona, ya que ella se encuentra con un enorme temor después de ver el mal momento por el que pasó Pettinato. Su ex, de hecho, pidió una perimetral y además solicitó el botón antipánico.

El gesto del acosador de Sofía Gonet que la puso en total alerta

La joven reveló en Sálvese Quien Pueda que esta persona que se encuentra atormentando su vida y la de Homero la tiene en una lista de "mejores amigos". Allí ella se dio cuenta de que estuvo en cada lugar que ella recomendó mediante sus redes sociales.

Sofía Gonet reveló el accionar del acosador que terminó en OLGA amenazando a Pettinato. Captura de video / América TV.

"Hoy subió que estuvo en Recoleta en lugares que yo reseño siempre. Me tiene en "mejores amigos" y entonces me llega la notificación y fui viendo todo el recorrido que hizo y fue por todos lugares donde suelo estar yo", expresó Gonet.