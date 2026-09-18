Condenaron al ex jefe comunal de Pilo Lil por amenazar con un cuchillo a su sucesor

Eliseo Esteban Díaz, ex presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, fue condenado a tres años de prisión condicional por amenazar con un cuchillo a su sucesor, Andrés Avelino Infante , durante una violenta discusión ocurrida el pasado 11 de septiembre.

El episodio se produjo cuando Infante le reclamó a Díaz la rendición de cuentas por el combustible utilizado por un camión comunal. La situación escaló hasta un forcejeo, momento en el que el ex funcionario sacó un cuchillo de entre 20 y 25 centímetros y amenazó de muerte al actual titular de la Comisión de Fomento.

Según reconstruyó el fiscal jefe Gastón Ávila durante la audiencia, Díaz también reclamó el uso del camión. Infante le respondió que ese pedido debía realizarse mediante una nota escrita. A partir de ese momento, la discusión escaló . Según la acusación, Díaz comenzó a amedrentar al funcionario con frases como " no te voy a hacer una mierda y voy a hacer cagar a esta mierda" y " a este lo voy a hacer cagar, para eso vine" . El enfrentamiento se extendió durante aproximadamente 20 minutos, entre gritos, insultos y empujones.

Infante también relató el episodio a LM Neuquén y aseguró que Díaz lo había amenazado desde el comienzo: " Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’" . Además, señaló que cuando algunas mujeres presentes intentaron calmarlo, también fueron insultadas.

En ese momento intervino Raquel Fantini , esposa del actual titular de la Comisión de Fomento, quien se interpuso entre ambos : "Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar".

El funcionario aseguró que la intervención de su esposa evitó que la situación tuviera consecuencias mayores: "Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano".

Qué condena recibió Eliseo Díaz

La condena fue formalizada mediante un juicio abreviado. La audiencia estuvo encabezada por el fiscal jefe Gastón Ávila, mientras que la defensa de Díaz estuvo a cargo de Laura Plaza y la víctima fue representada por la abogada querellante Lorena Miani. Ambas partes avalaron los términos del acuerdo, que finalmente fue homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

Díaz fue condenado a tres años de prisión condicional por coacción agravada por el uso de arma. La pena quedó acompañada por una serie de pautas de conducta que tendrán una vigencia de tres años. En caso de incumplirlas, la condena podría convertirse en prisión efectiva.

Entre las restricciones impuestas, Díaz no podrá ejercer ningún acto de perturbación contra Infante ni contra su grupo familiar y tendrá prohibido mantener contacto con ellos, ya sea de manera directa o mediante terceros. También deberá fijar un domicilio y presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada.

Durante la audiencia, el juez Bagnat explicó el motivo de las restricciones: "Las prohibiciones de contacto están vinculadas con la prohibición de ejercer violencia". Además, tuvo en cuenta las características de Pilo Lil, una comunidad de poco más de 200 habitantes, donde ambos hombres podrían encontrarse: "Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse", le indicó el magistrado a Díaz.