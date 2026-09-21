Antonela Roccuzzo presentó su nueva línea de maquillaje y sorprendió a todos con su inglés fluído

La esposa del Diez lanzó una edición limitada de cosméticos en colaboración con una reconocida firma. Sin embargo, el detalle que generó furor en las redes sociales fue el video promocional de la campaña.

Más allá de ser la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo consolidó un perfil profesional independiente, enfocado en proyectos vinculados con la moda y la belleza. En esta oportunidad, la rosarina dio a conocer su propia línea de cosméticos en colaboración con Anastasia Beverly Hills. Sin embargo, más allá del lanzamiento comercial, el foco de atención se desvió hacia su pronunciación.

Para difundir el lanzamiento del “Antonela's Favorites Kit”, la empresaria publicó un video publicitario donde se expresa con fluidez y completamente en inglés. La publicación generó diversos comentarios denotando sorpresa: "La Jefa hablando muy bien inglés", "Wow your English is amazing (tu inglés es asombroso)", y algunas peticiones para le Diez: "Pls queen make the goat Messi speak English as well" (Por favor, haz que Messi hable inglés).

El video de Antonela Roccuzzo en redes En el material audiovisual, Antonela se muestra natural ante las cámaras, aunque en un fragmento del detrás de escena comenta entre risas que se siente algo nerviosa, sin conocer el motivo exacto. A lo largo del clip, la rosarina comparte su perspectiva sobre la estética y detalla que, para ella, la belleza significa ser natural, sentirse cómoda con la vestimenta, con los productos faciales y, principalmente, ser ella misma.

Este nuevo proyecto de Roccuzzo junto a la marca estadounidense, de la cual es embajadora global desde el 11 de febrero de 2026, consiste en una edición limitada que se presenta en un empaque de color bordó. En las imágenes de la campaña, la modelo señala que valora el kit porque reúne todos sus cosméticos preferidos en un solo lugar.