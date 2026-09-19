El look de Antonela Roccuzzo en la final de la Copa de Campeones: chic y re canchera

Antonela Roccuzzo eligió un conjunto básico y chic para acompañar a Lionel Messi en la final. No te pierdas las fotos en la nota para inspirarte.

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en la final de la Copa de Campeones que el Inter de Miami ganó, y se fotografió frente al espejo con look sencillo pero muy chic y fácil de imitar.

Se mostró con una remera baby tee lisa de mangas cortas, y a esa prenda le sumó un pantalón holgado con efecto balloon, una de las tendencias de la temporada, y completó el conjunto con calzado negro de punta abierta.

En cuanto a los accesorios, Antonela agregó un cinturón al tono con herrajes metálicos dorados, además de un brazalete y un reloj haciendo juego. El cierre del outfit fue una cartera Birkin de Hermès en negro, uno de los modelos más exclusivos de la casa francesa.

La empresaria tiene varias unidades de ese bolso en su vestidor, en distintos colores y tamaños, y en esta ocasión se inclinó por una de las versiones más clásicas del diseño creado en honor a Jane Birkin.

La publicación en Instagram incluyó la foto del look junto a otras imágenes de Messi en la cancha y del momento en que el 10 festejaba con su hijo mayor, Thiago. “Campeones”, escribió en el pie del posteo, acompañado por dos corazones con los colores de la camiseta.