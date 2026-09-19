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Máxima Zorreguieta

Máxima de los Países Bajos deslumbró con un look poco convencional: mirá lo que se puso

La Reina Máxima de los Países Bajos causó sensación al optar por un conjunto llamativo y fuera de lo esperado. No te pierdas el video en la nota.

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Mirá el look de la reina Máxima.

Mirá el look de la reina Máxima.

La reina Máxima de los Países Bajos reapareció con un conjunto en rosa y chocolate, cuyo resultado fue una propuesta fresca, con el toque fashionista que suele caracterizar sus elecciones.

El pantalón rosa era de corte amplio, con pinzas y confeccionado en lino, mientras que el top chocolate se encargó de darle estructura al estilismo. Sin mangas y con un sutil corte peplum en la cintura, incorporó un detalle de diseño que cambió por completo la lectura de un clásico conjunto de pantalón y top.

Además, el contraste entre el chocolate y el rosa resultó especialmente acertado porque, mientras el pantalón logró darle luminosidad, el top profundizó la paleta y le dio más sofisticación al conjunto.

En los complementos, Máxima mantuvo la misma línea y eligió unos zapatos de taco medio, y un clutch tipo sobre en rosa, a tono con el pantalón.

Mirá el video del look de la reina Máxima:

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