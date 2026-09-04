La reina Máxima de Países Bajos mostró su look para conducir un tractor: mirá que se puso

No te pierdas todas las fotos y detalles del look de Máxima Zorreguieta para andar en tractor. No es lo que te esperás.

Máxima de Países Bajos, la reina de origen argentino que siempre sorprende con su entrega total a las funciones de su agenda, vivió una jornada poco común para una soberana al conducir ella misma un tractor.

Fue durante una visita a la región rural de Achterhoek, en el extremo este de los Países Bajos, donde acompañó a la ministra de Vivienda y Ordenación del Territorio, Boekholt-O'Sullivan, para conocer de cerca el sector de la bioconstrucción y la construcción de edificios más sostenibles.

La primera parada de la visita fue en la ciudad de Hegeldo, donde la reina pudo conocer de primera mano el cultivo de cáñamo, cuyas fibras se utilizan para la fabricación de materia prima para materiales aislantes, y fue en ese punto donde la soberana quiso vivir la experiencia en el terreno de la cosecha de este cultivo sostenible, subiéndose al tractor y conduciéndolo por el campo.

Para la ocasión, Máxima eligió un conjunto en color amarillo confeccionado en popelina de algodón de la diseñadora Ulla Johnson, una firma neoyorquina que tiene mucho que ver con la biodiversidad y el trabajo artesanal. El conjunto elegido estaba compuesto por una blusa de manga corta abullonada con cuello de volantes y detalles de cierre de lazo en color amarillo, y una falda de paneles ligeramente acampanada con silueta trompeta.

A estas dos piezas las combinó con unas francesitas bicolor de la firma Aldo, el modelo 'Cristella' en color marrón con la puntera en negro y un detalle del lazo con herretes cuadrados en dorado.