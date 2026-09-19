El pueblo de Mendoza que guarda siglos de historia entre viñedos y ahora se puede recorrer desde el celular

Una plaza, una capilla, antiguos establecimientos productivos, canales de riego y caminos que todavía conservan las marcas de otras épocas. El patrimonio de Los Barriales , uno de los distritos históricos más relevantes de Junín , ahora puede explorarse desde un celular o una computadora.

Investigadores del CONICET Mendoza y docentes de la Universidad Nacional de Cuyo desarrollaron Explorando Los Barriales , una plataforma digital que propone dos recorridos culturales: uno dedicado a la historia del pueblo y otro enfocado en su pasado y presente productivo.

El sitio combina fotografías antiguas y actuales, mapas interactivos, relatos y audioguías. La propuesta está dirigida tanto a los habitantes del distrito como a estudiantes, visitantes y turistas interesados en conocer una parte del patrimonio rural mendocino que muchas veces queda fuera de los circuitos tradicionales.

La identidad de Los Barriales comenzó a configurarse durante la época colonial alrededor de tres elementos fundamentales: el agua, los caminos y, posteriormente, la vitivinicultura.

La red de riego hizo posible el desarrollo agrícola, mientras que las vías de circulación conectaron el territorio con otros puntos de Mendoza. Con la expansión de los cultivos y las bodegas, el paisaje adquirió características que todavía pueden reconocerse en las calles, los edificios públicos, las viviendas, el cementerio y los establecimientos agroindustriales.

Para reconstruir esa historia, el equipo analizó bibliografía, documentos y registros históricos. Ese material fue complementado con recorridos por la zona y entrevistas a productores y referentes de la comunidad.

“La observación directa de los elementos que configuran el paisaje, junto con la realización de entrevistas a productores y referentes comunitarios, permitió reconstruir y poner en valor la extensa trayectoria agrícola del distrito”, explicó Clarisa Suden, becaria posdoctoral del CONICET y directora del proyecto junto con el investigador Matías Esteves.

Ese trabajo también permitió recuperar prácticas, conocimientos y memorias que no siempre aparecen en los documentos oficiales, pero que forman parte de la relación cotidiana de los vecinos con el territorio.

Dos rutas para descubrir Los Barriales

La primera propuesta es la Ruta Histórica: los orígenes de un pueblo construido entre caminos e instituciones. El recorrido presenta los componentes arquitectónicos, ferroviarios, recreativos y funerarios que permiten comprender cómo se organizó y creció el distrito.

La segunda es la Ruta Productiva: tras las huellas de la vitivinicultura y el trabajo rural. Su contenido permite observar las transformaciones del paisaje a través de la red de riego, los cultivos, las bodegas y otros establecimientos agroindustriales. Algunos pertenecen al pasado del distrito y otros continúan en actividad.

El objetivo no es mostrar los lugares como elementos aislados, sino explicar la relación que existe entre ellos. Los canales, los caminos, las construcciones y las actividades productivas forman parte de una misma historia. “El proyecto se materializó en un sitio web de navegación sencilla, concebido para facilitar el acceso, la comprensión y la apropiación de los contenidos por parte de diversos públicos”, señaló Suden.

Una investigación que salió al encuentro de la comunidad

La iniciativa fue desarrollada en el marco de un proyecto de Comunicación Pública de la Ciencia y Ciencia Abierta financiado por la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la UNCuyo. Además de Suden y Esteves, participaron los investigadores del CONICET Cecilia Raffa y Pablo Suárez, junto con estudiantes de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

El trabajo no quedó limitado al espacio digital. El equipo también preparó folletos y cartelería para que vecinos y turistas puedan acceder a la plataforma. El material se encuentra disponible en la Unión Vecinal de Servicios Públicos Los Barriales. Para sus responsables, el resultado va más allá de reunir información en una página web. La plataforma busca que la comunidad pueda reconocer, preservar y compartir su propio patrimonio.