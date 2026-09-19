A pocas horas del Paso Cristo Redentor, un pueblo chileno conserva una de las postales más curiosas del Aconcagua
Después de bajar de la cordillera aparece este pueblo del Valle del Aconcagua, rodeado de cerros y con una escultura de casi nueve metros como emblema.
Para quienes cruzan desde Mendoza hacia Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor, hay destinos que suelen quedar fuera del recorrido habitual. Uno de ellos es Rinconada de Silva, un pueblo chileno en el Valle del Aconcagua, a solo tres kilómetros del centro de Putaendo, que conserva postales curiosas.
La imagen más llamativa se alza sobre una colina: el Santo Cristo de Madera, realizado en 1935 por el escultor alemán Peter Horn Werner. Tallada en la madera de un pino caído, la figura se convirtió en un símbolo de esta zona de Chile. La cruz alcanza 8,6 metros de altura y pesa unas cinco toneladas.
Qué hacer en Rinconada de Silva
La subida hasta el Cristo recorre las estaciones del Vía Crucis. El lugar es punto de peregrinación y concentra actividades religiosas en Semana Santa, pero también se visita como mirador patrimonial. La escapada puede extenderse hasta Putaendo, cuyo centro histórico conserva casonas patronales y construcciones tradicionales. Hay recorridos a sectores rurales, viñedos y caminos de montaña, además de espacios naturales como Los Patos y los alrededores de Baños del Parrón.
La zona mantiene una fuerte tradición huasa y agrícola. Viñedos, olivares y actividades de campo forman parte del paisaje del Valle del Aconcagua, ofreciendo patrimonio, gastronomía local y pequeños caminos rurales sin necesidad de ir a grandes ciudades.
Cómo llegar a este pueblo chileno
Rinconada de Silva se ubica en el corredor que conecta el Valle del Aconcagua con el paso internacional. Desde el Complejo Los Libertadores hasta Putaendo hay unos 60 km, y desde allí apenas tres hasta el pueblo. Los tiempos varían según tránsito, clima y demoras fronterizas.