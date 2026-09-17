A 132 kilómetros de Córdoba, un pueblo esconde una cascada y antiguos refugios entre las sierras

A 132 kilómetros de la capital, este pueblo cordobés combina antiguos refugios, una cascada entre piedras y noches con muy poca contaminación lumínica.

Characato es un pueblo de Córdoba donde se conservan cerca de 150 aleros vinculados con los antiguos habitantes comechingones.

En plena Pampa de Olaen aparece Characato, un pequeño pueblo del Valle de Punilla que conserva una particularidad difícil de encontrar en otros rincones de Córdoba: en sus alrededores se identificaron cerca de 150 aleros que fueron utilizados por los comechingones.

La localidad está a unos 132 kilómetros de Córdoba capital y a 38 kilómetros de La Falda. También es conocida como la "Villa del Silencio", un nombre asociado a su ubicación y a la escasa presencia de ruidos urbanos. El arroyo, los pájaros y el viento entre la vegetación forman buena parte del sonido cotidiano.

Los antiguos aleros son solo una parte de lo que se puede conocer alrededor del pueblo. La zona también se caracteriza por su baja contaminación lumínica, una condición que permite observar el cielo nocturno con bastante claridad cuando las condiciones meteorológicas acompañan.

La cascada Las Bandurrias está a pocos metros del pueblo y forma una olla natural entre grandes paredes de piedra. Cadena 3 Qué hacer en Characato Uno de los paseos más accesibles conduce a la cascada Las Bandurrias, ubicada a unos 300 metros del poblado. El agua cae entre grandes paredes de piedra y termina en una olla natural donde es posible refrescarse durante las jornadas más cálidas.

También se puede caminar hacia las fuentes de la Cañada del Laurel, recorrer caminos en mountain bike o realizar cabalgatas. En los cerros Tres Picos y Characato es posible observar cóndores andinos sobrevolando las formaciones rocosas de esta parte de Punilla.