Santiago Martella, periodista de TN, confirmó que sufrió un microinfarto: cómo se encuentra

El cronista de TN compartió una publicación en redes sociales donde habló sobre el mal momento de salud que lo alejó del trabajo.

Santiago Martella es un conocido periodista que se encuentra trabajando en la señal TN y también en El Trece. El cronista se alejó de su trabajo debido a un problema de salud y en las últimas horas decidió compartir que sufrió un "microinfarto", por lo que tuvo que estar hospitalizado.

"Hace un mes, esta era mi realidad. Una habitación de sanatorio, una vía en el brazo y una noticia que no figuraba en mis planes: había tenido un microinfarto. Pasaron estudios, médicos, preguntas y unas cuantas horas en las que el tiempo se mide de otra manera", expresó en la publicación que realizó en la red social Instagram

Luego, agregó: "Por fortuna viene saliendo todo bien. Aunque vino lo más difícil de explicar: volver a la vida cotidiana sabiendo que algo había pasado, aunque por afuera casi nada hubiera cambiado. Un mes después, estoy bien. Volví al trabajo, a mis rutinas, a entrenarme de a poco y a esas pequeñas cosas que antes hacía sin pensar. A buscar el equilibrio".

Santiago Martella, periodista de TN, sufrió un microinfarto El posteo de Santiago Martella, cronista de TN. Instagram: @santimartella. "No siento que tenga una gran enseñanza para transmitir. Tampoco creo que haya que convertir cada susto en una frase motivacional. Simplemente quería compartir esta foto porque forma parte de un mes que no me voy a olvidar, porque desde ahora define quién soy. Y porque algunas veces estar bien no es poco. Es muchísimo", expresó en el final del escrito.