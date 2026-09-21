La sorpresiva confesión de Guido Süller sobre la intimidad con su pareja 40 años menor: "Virgen"
El mediático reveló cómo comenzó la relación con su actual novio de 22 años. Tras detallar el primer encuentro romántico, sorprendió con otros datos.
Guido Süller volvió a generar repercusión tras revelar detalles íntimos sobre su relación amorosa con Hernán Sanabria, su actual pareja y a quien conoció a través de lnstagram. Según relató el propio Süller, él inició el contacto: "¿Podés creer que por Instagram me escribió un changuito de pueblo?".
Ante este acercamiento, explicó que su primera reacción fue indagar sobre la edad para evitar problemas legales: "Lo primero que pregunto, porque tiene que ser mayor de edad, por supuesto". Al consultarle, el joven le reveló que tenía 19 años, a lo que el mediático reaccionó con sorpresa al deducir su falta de experiencia: "Ah, virgen".
Guido Süller: "Tengo muchísima experiencia"
Frente a la inexperiencia de su nueva pareja, Süller relató que decidió tomar el control de la situación para transmitirle tranquilidad. "Le digo, 'vos relajate y yo te enseño', digamos. Yo sí tengo muchísima experiencia", afirmó. Su objetivo, según detalló, era brindar seguridad en ese primer momento: "No va a pasar nada del otro mundo, va a ser algo muy tranquilo, muy suave y quiero que no te la olvides".
Para lograrlo, ambientó el primer encuentro de forma especial y alejada de la intensidad. "Así que, la primera relación, puse una música linda y fue más de besos, de caricias. No sé, como más romántico, digamos. No fue una cosa todo así salvaje", remarcó.
Sin embargo, la dinámica de la pareja escaló rápidamente con el paso del tiempo. Dejando de lado el tono enteramente romántico de la primera cita, Süller confesó su asombro ante el desempeño de su pareja, quien hoy tiene 22 años. "¿Y no sabés lo que es en la cama? No sé si lo puedo contar, pero no puedo seguirlo, obviamente", reconoció de manera frontal. Para graficar el alto nivel de exigencia de la relación, el mediático remató con una declaración contundente: "Imaginate diez veces en un día".