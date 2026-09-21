¡Tensión! Una médica alergista abandonó una entrevista con Néstor Dib en C5N: "No voy a..."

El conductor hizo una pregunta que cambió por completo el clima de la entrevista y la médica alergista decidió terminar la charla.

Con la llegada de la primavera, las alergias comienzan a brotar y en C5N decidieron dialogar con Stella Cuevas, una conocida médica alergista que suele visitar diferentes programas de televisión para hablar sobre el tema. El fin de semana dialogó con Néstor Dib y se viralizó su nombre, ya que decidió terminar la nota.

"Vamos a saludar a la doctora Stella Maris Cuevas porque evidentemente el tema de las alergias es importante", comenzó diciendo Dib. Posteriormente a la presentación, Stella comenzó a dar sus explicaciones sobre la alergia que es en lo que ella se ha especializado y habló sobre el árbol del plátano.

"El plátano está y no se lo puede cortar porque cuida al medioambiente. Lo que tiene que hacer el alérgico es ir al especialista y saber que el plátano le va a dar sintomatología y de esa manera va a estar cubierto con medicación y no va a tener síntomas", sostuvo Stella sobre la alergia que se da en esta época del año.

El tenso momento que se vivió en C5N durante una entrevista La especialista, en otra parte, expresó que una recomendación para las personas alérgicas es que se muden de lugar dentro de la casa si la habitación está cerca de un árbol de plátano. Esto sorprendió a Néstor Dib, quien entendió que la recomendación era que la persona se tenía que mudar de vivienda: "No nos estamos entendiendo, yo no dije eso".