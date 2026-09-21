Salieron a la luz los tatuajes que el hombre que amenazó a Homero Pettinato le dedicó a Sofía Gonet: "Esto..."

Luego de que Homero Pettinato fue amenazado mientras se encontraba en OLGA, se volvieron virales los tatuajes que se hizo en honor a la influencer.

Homero Pettinato se encuentra pasando un momento muy complicado y terrorífico luego de que fue amenazado de muerte mientras se encontraba en vivo en OLGA durante el programa Soñé que Volaba. El co-conductor no dudó en hablar al respecto y dejó en claro que lo denunciará tras lo sucedido.

"Recién, cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado acá, así, mirándome a mí", comenzó diciendo el hijo del conductor. Además, aclaró que le hizo el gesto de que lo iba a matar y esto fue lo que más lo preocupó, ya que pasó de mensajes por redes a una amenaza en persona.

"El peligro yo siempre lo sentía lejano. Finalmente se apersonó. Es un tipo que me viene amenazando hace dos años, desde que empecé a salir con Sofía Gonet", comentó Pettinato respecto a esta persona. También confirmó que en las redes sociales se hace llamar "Hernán Bloquero".

Homero Pettinato sobre la amenaza de muerte que recibió en vivo Minutos después hablaron en Intrusos sobre el tema y mostraron el perfil de su cuenta de Instagram. Allí reconoce que es fan del cantante Néstor En Bloque y tiene palabras dedicadas a Sofi Gonet: "Llevo tus hermosos ojos y tu hermosa cara angelical en mi piel @sofiagonet".

Los tatuajes que le dedicó a Sofía Gonet En el centro de la imagen se puede observar el tatuaje de los ojos de Sofía Gonet, al que Homero Pettinato hizo referencia durante su participación en OLGA. Instagram: @hernan_bloquero. En una de sus historias destacadas tiene los diferentes tatuajes que se ha hecho y le ha dedicado a La Reini: "Recuerden que esto no lo hace un fanático cualquiera. Lo hace un verdadero hombre que se la juega por la mujer que ama".