Salió a la luz la tremenda furia de la familia de Mirtha Legrand tras la internación de la conductora

Luego de conocerse la última internación de la diva, Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria la bronca que hay en la familia de Legrand.

Todos han estado pendientes de la salud de Mirtha Legrand durante las últimas semanas, luego de que la conductora fuera internada en más de una oportunidad. El domingo 13 de septiembre había recibido el alta médica, pero el viernes 18 la diva volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei.

En medio de esta situación, la familia de la conductora manifestó su enojo por las versiones que comenzaron a circular en redes sociales y algunos medios sobre su estado. Gustavo Méndez habló del tema en La mañana con Moria y aseguró que Mirtha pasó dos noches muy buenas. Según contó el periodista, desde su entorno cuestionaron la información que se difundió: "Dijeron muchas imbecilidades en las redes sociales". Además, remarcó que "hay mucho enojo en la familia".

El último parte médico de la conductora. Ante la consulta de Amalia Guiñazú sobre el origen de esas versiones, el comunicador apuntó contra "redes sociales, algunos medios, pseudoperiodistas". María Fernanda Callejón quiso saber si había quienes habían abordado la situación de manera negativa y Méndez fue contundente: "Algunos fueron muy amarillistas ante la situación, sin ver el parte médico oficial también". "Hubo dos anuncios muy delicados diciendo que la Señora había partido", señaló la conductora, en referencia a publicaciones que aseguraban falsamente la muerte de Mirtha.

En cuanto a la evolución de la conductora, Méndez indicó: "Yo, lo que sé es que, esto Mirtha no lo sabe, lo que sí te puedo decir es que entre el martes y el miércoles, si todo sigue así, le dan el alta".

El entorno de la diva se enojó por las falsas versiones que circularon en redes sociales y medios de comunicación. RS Fotos. "Va a cumplir sus 100 años, eso es lo que son los decretos. Ella tiene una actitud y una altitud gánica, siempre lo dijo. Es una mujer gánica, hasta hace 15 días atrás seguía haciendo sus sociales como siempre. La actitud gánica de ella de seguir trabajando y hacer sociales, de estar bonita, de ser coqueta. Cuando fui hace unas semanas atrás a su programa, ella lee sus PNT, que son cantidades, sin anteojos, y estamos hablando de una mujer de 99 años que decide leer sin anteojos. La actitud del ser humano es fundamental", continuó el panelista.