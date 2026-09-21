Ángel de Brito compartió un detalle sobre la salud de Mirtha Legrand y generó intranquilidad

Ángel de Brito habló en su programa de streaming sobre la conductora de El Trece tras su nueva internación en el Mater Dei.

La salud de Mirtha Legrand sigue generando intranquilidad a pesar de que en las últimas horas las noticias fueron positivas. En medio de esto y luego del parte médico que se emitió en la mañana del lunes, Ángel de Brito dio detalles de la salud de la diva y leyenda de la televisión argentina.

El informe firmado por el doctor Enrique Echagüe (director del hospital) expresa que "la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios".

En Bondi Live, el conductor fue contundente: "No dicen nada, pero Mirtha está cursando una neumonía bacteriana, que es un estado dificilísimo para cualquiera y para una señora de 99 años. El viernes la cuestión era dramática y el sábado Mirtha repuntó, durmió bien gracias a los antibióticos y la acompañó Juanita".

Ángel de Brito habló sobre la salud de Mirtha Legrand Respecto a la información que fue brindando en sus redes sobre la salud de La Chiqui, De Brito fue tajante: "Puse cosas cortitas porque, la verdad, la situación es difícil; si escuchan mejoría... 99 años, neumonía bacteriana y hay que esperar varios días y hay que ser prudentes porque es fuerte para cualquiera y más para Chiquita". También le deseo pronta recuperación a la conductora tras esta nueva internación que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.