Homero Pettinato: así registró una cámara de seguridad el momento de la amenaza de muerte

Homero Pettinato fue amenazado de muerte mientras se encontraba en vivo en el streaming OLGA y en canal América mostraron el contundente video.

Homero Pettinato se encontraba en pleno vivo en el canal de streaming OLGA junto a Migue Granados en el ciclo "Soñé Que Volaba". El hijo del famoso conductor contó minutos después que, mientras entrevistaban a Gabriel Rolón, fue amenazado por una persona que llegó hasta la vidriera donde los fans se acercan para observarlos.

"Se obsesionó de manera muy violenta conmigo... Me empezó a escribir: 'Te voy a matar y te voy a pegar un tiro en la cabeza'", contó en el programa. Lo cierto es que, tras lo sucedido, fue directamente a realizar la denuncia, ya que se encuentra con miedo, y en Primicias Ya (canal América) mostraron el video de la cámara de seguridad que capta la amenaza al hijo del periodista.

En la esquina del edificio donde se encuentra ubicado el streaming hay diferentes cámaras de seguridad y una de ellas fue la que tomó el momento en que "Hernán Bloquero" le hizo la seña de que le iba a cortar la cabeza. El hombre estaba vestido con una campera negra, una mochila y una gorra.

El video de la cámara de seguridad que tomó la amenaza de muerte a Homero Pettinato En el video se puede ver como se posiciona contra la vidriera que da justo al estudio de OLGA y amenaza al co-conductor de Soñé que Volaba. Luego de realizar este gesto y verificar que lo había visto, se fue caminando tranquilamente.

El momento de la amenaza de muerte a Homero Pettinato. Captura de video / América TV. El abogado Roberto Casorla, que se encontraba en el programa conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, comentó que la denuncia fue caratulada como "amenazas simples". Además, confirmó que Homero Pettinato pidió a la Justicia botón antipánico y una restricción perimetral.