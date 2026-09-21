Por culpa de la China Suárez, Mauro Icardi quedó inhabilitado para conducir: el motivo

Tras la viralización de un video donde se ve a la actriz asomada por la ventana del auto, el Ministerio de Transporte bonaerense decidió intervenir.

Una simple publicación de Instagram terminó en un dolor de cabeza legal para Mauro Icardi. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó de forma preventiva al futbolista luego de que su pareja, Eugenia “la China” Suárez, compartiera un video en el que protagonizaban una peligrosa escena a bordo de un vehículo dentro de un barrio cerrado.

En las imágenes que desataron la intervención oficial, se puede observar cómo la actriz se quita el cinturón de seguridad, se trepa a la puerta y saca gran parte de su cuerpo por la ventana. Todo esto ocurre con el auto en pleno movimiento y con Icardi al volante.

El video que generó polémica Desde la cartera de Transporte bonaerense, encabezada por Martín Marinucci, advirtieron sobre la grave negligencia del delantero al no detener la marcha ante el accionar de su acompañante. "Como responsable de la conducción, debía preservar las condiciones de seguridad de quienes viajaban en el vehículo y evitar una situación que pudiera representar un peligro para terceros", explicaron las autoridades.

Sin embargo, la imprudencia captada en cámara destapó una irregularidad aún mayor. Tras verificar el estado legal del conductor, la Provincia constató que Icardi tenía su licencia de conducir vencida desde mayo de 2019. Si bien no se descarta que el jugador posea un registro emitido en el extranjero, los voceros provinciales aclararon que este carece de validez para circular si no realiza la reválida correspondiente, trámite que el futbolista no llevó a cabo.

Ante este escenario, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial aplicó los términos de la Ley Provincial N° 13.927 y dictaminó su inhabilitación preventiva a partir de este 21 de septiembre.