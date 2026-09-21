Inhabilitaron a Mauro Icardi tras un polémico video de la China Suárez: manejaba con la licencia vencida

El Ministerio de Transporte bonaerense tomó la medida luego de que la China Suárez difundiera un video en el que se la ve sin cinturón y con medio cuerpo fuera del auto.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó de manera preventiva a Mauro Icardi por circular con la licencia de conducir vencida. La sanción se conoció después de que su pareja, Eugenia "la China" Suárez, publicara en sus redes sociales un video que derivó en una rápida reacción oficial.

El clip, difundido por la propia actriz en sus cuentas, la muestra quitándose el cinturón de seguridad, trepando hasta la ventanilla y sacando gran parte del cuerpo fuera del habitáculo mientras el vehículo estaba en movimiento. Durante toda la secuencia, Icardi permanece al volante sin detener la marcha.

Según explicó la cartera que conduce Martín Marinucci, las imágenes se registraron dentro de un barrio privado. Desde la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, dependiente de ese ministerio, señalaron que la omisión del futbolista de Galatasaray configura una conducta negligente, ya que, como responsable de la conducción, tenía la obligación de preservar la seguridad de los ocupantes y de posibles terceros. También remarcaron que la acción de Suárez pone en riesgo su integridad, la del resto de los ocupantes y la de terceros.

El polémico video de la China Suárez en el auto de Mauro Icardi Al intervenir para verificar la situación del conductor, la Provincia constató que Icardi tenía la licencia vencida al momento de circular. Ese dato agravó el cuadro de infracciones atribuidas al deportista y derivó en la inhabilitación preventiva.