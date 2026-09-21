Femicidio de Abril Bissotto: el acusado busca evitar la perpetua ante un jurado que enfrenta dos posturas

El juicio por jurados por el femicidio de Abril Morena Bissotto , ocurrido en septiembre de 2024 , comenzó este lunes en el Polo Judicial Penal . En el banquillo de los acusados se sentó Omar Facundo Poblete , quien llegó al debate con una imputación por la que arriesga prisión perpetua.

Durante los alegatos de apertura, la defensa del sospechoso rechazó la teoría oficial del caso y buscar dar vuelta la hipótesis de los investigadores para evitar la pena máxima para su cliente.

El debate se desarrolla ante un jurado popular con la conducción de la Jueza Técnica Belén Salido , del Tribunal Penal Colegiado N°1. Cómo representantes del Ministerio Público Fiscal el fiscal de Homicidios Oscar Malla y el jefe de la Fiscalía de Homicidios de Mendoza, Fernando Guzzo .

La Jueza Técnica Belén Salido será quien lleve la conducción de el juicio por jurados.

De parte de la querella, Susana Soleti , es querellante en representación de los padres de Abril Bissotto, Delia Maria Lombino y Walter Raul Bissotto. En tanto la defensa técnica de Omar Poblete estará a cargo de Mariana Silvestri y facundo cabeza

Para la fiscalía, Poblete es responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de genero, es decir, femicidio, en concurso real con homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa, de quienes fueron victimas, Abril Morena Bissotto junto a su hija de un año y nueve meses de edad .

En tanto, la defensa del imputado sostiene que no es responsable de tal calificación y que debe tomarse como un homicidio simple, calificación que prevé castigos de 8 a 25 años de encierro.

La teoría del femicidio de Abril Bissotto

Durante su exposición ante el jurado popular, el fiscal de Homicidios Oscar Malla reconstruyó el ataque ocurrido el 12 de septiembre de 2024, en una vivienda de calle Padre Vera al 500, en Maipú, donde Abril Bissotto se encontraba junto a su pequeña hija.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Omar Poblete ingresó a la vivienda y atacó a Abril con un cuchillo de grandes dimensiones. La mujer intentó defenderse y pedir auxilio, pero terminó gravemente herida.

“Poblete brutalmente decidió asesinar a quien en ese momento era la pareja de su cuñado, Abril Morena Bissotto, y también decidió matar a su niña de un año y nueve meses”, sostuvo Malla.

El fiscal de homicidios Oscar Malla actuará en representación del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal señaló que Abril recibió 50 puñaladas, algunas de ellas en el rostro y los brazos, además de lesiones graves en el cuello. “Se asfixió y se ahogó en su propia sangre”, afirmó al describir el desenlace.

Tras atacar a Bissotto, según la acusación, Poblete se dirigió hacia la niña, que tenía apenas un año y nueve meses, y le provocó tres heridas en el cuello.

La menor logró sobrevivir por la intervención de Lucía Castellano, quien era pareja de Poblete en ese momento. La mujer había sido alertada por vecinos sobre lo que ocurría y acudió al domicilio junto con Sofía y Andrés Chisari.

“No la mató no porque no haya querido, sino porque hubo una intervención oportuna”, sostuvo Malla.

Desde fiscalí sotienen la calificación de homicidio agravado por mediar violencia de género en concurso real con homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa, de quienes fueron victimas.

El fiscal también destacó que, pese a la gravedad del ataque, Morena habría intentado proteger a su hija hasta el último momento.

Luego del ataque, Poblete habría escapado de la vivienda. Como no pudo salir directamente por la puerta, se dirigió hacia el fondo de la propiedad, subió al techo y huyó.

Malla también puso el foco en lo que ocurrió después. Según la Fiscalía, Poblete tenía su ropa manchada con sangre y buscó instalar una versión falsa para ocultar lo sucedido.

“Fingió un robo, dijo que lo habían intentado asaltar y buscó la manera de justificarlo”, afirmó el fiscal. Incluso, habría llamado al 911 para denunciar que había sido víctima de un hecho de inseguridad.

El fiscal aclaró que, durante el debate y como parte de las pruebas declararán Lucía Castellano, Sofía Chisari y Andrés Chisari, quienes podrán reconstruir lo ocurrido desde los primeros momentos y describir cómo encontraron a Abril, a la niña y a Poblete.

El fiscal Oscar Malla realizo los primeros alegatos ded parte de la fiscalia.

También declararán peritos del Cuerpo Médico Forense, entre ellos el profesional que examinó el cuerpo de Abril y realizó la necropsia, además del especialista que evaluó las heridas de la niña.

A esto se sumarán los peritos de Policía Científica, quienes expondrán sobre los rastros levantados en la vivienda y exhibirán imágenes de la escena.

Malla reconoció que la investigación todavía no puede establecer con exactitud qué desencadenó la furia de Poblete, pero remarcó que esa circunstancia no modifica la acusación.

“Esto no quita que sea un femicidio”, sostuvo.

Al finalizar su exposición, el fiscal pidió al jurado que analice en detalle los testimonios, audios, imágenes y pericias que se incorporen durante el debate. La Fiscalía buscará un veredicto unánime de culpabilidad por el femicidio de Abril Bissotto y por el ataque contra su hija, considerado un homicidio agravado en grado de tentativa.

“Ella es Morena y por ella estoy acá”

La abogada querellante Susana Soletti, representante de los padres de Abril Morena Bissotto, coincidió con la Fiscalía en que el crimen debe ser considerado un femicidio y sostuvo que su alegato buscó también darle voz a la joven, quien ya no puede estar presente para contar lo que ocurrió.

Al comenzar su exposición, Soletti recordó que Morena tenía 20 años al momento del hecho, cursaba el primer año de la carrera de Enología y era madre. También reconstruyó cómo era su rutina y explicó que durante los fines de semana solía quedarse en la vivienda donde se encontraba el padre de su hija, lugar en el que ocurrieron los hechos en septiembre de 2024.

Susana Soletti, representante de los padres de Abril Morena Bissotto.

La abogada explicó que aquel fin de semana Morena había ido a quedarse en esa casa, perteneciente a sus suegros. Fue allí donde, de acuerdo con la teoría de la querella, Omar Poblete coincidió con Morena y con la menor.

Soletti coincidió con el fiscal Oscar Malla en una de las preguntas centrales del caso: qué pudo haber llevado a Poblete a ejercer semejante nivel de violencia contra Morena.

Durante su alegato, la abogada sostuvo que Poblete no solamente se encontraba en el mismo lugar que Morena, sino que habría aprovechado el momento en que su esposa salió para llevar a una menor al colegio. Para Soletti, el acusado actuó de manera consciente y tuvo la posibilidad de llevar adelante sus acciones sin la presencia de otras personas.

Frente al jurado, planteó entonces tres preguntas que, a su entender, deberán encontrar respuesta al finalizar el debate:

¿Quién es Omar Poblete? ¿Qué intenciones tenía con Morena? ¿Qué ocurrió el 12 de septiembre cerca de las 9?

Susana Soletti, coincidió con la Fiscalía en que el crimen debe ser considerado un femicidio.

Soletti sostuvo que las respuestas surgirán de las pruebas que se incorporen durante el juicio, entre ellas testimonios, pericias, imágenes y audios.

La querella también puso especial énfasis en lo ocurrido con la menor que se encontraba en el lugar. La abogada destacó que la niña sobrevivió y sostuvo que Morena hizo todo lo posible por protegerla hasta comprobar que estaba a salvo.

En el tramo final de su alegato, Soletti habló directamente desde el lugar que ocupa como representante de los padres de la joven y reivindicó la necesidad de que Morena tenga una voz durante el juicio.

“En representación y alzando la voz de Morena, que hoy no está, que no puede estar acá ni expresarse”, sostuvo la abogada, al referirse a la ausencia de la joven y a la acusación contra Poblete por haberle provocado la muerte.

Susana Soletti planteó tres preguntas a respOnder al jurado.

Finalmente, pidió al jurado que, una vez analizadas las pruebas y respondidas las preguntas planteadas durante el debate, arribe a una decisión de culpabilidad por femicidio en el caso de Morena y por homicidio en grado de tentativa respecto de la menor.

Y cerró su exposición con una frase dirigida a explicar el sentido de su intervención: “Por ella estoy acá, por sus padres, por sus hermanos, por su hija y por la sociedad completa, para que no haya más Morenas”.

La representación de la menor: “Ella también es víctima”

Por su parte, Rossana Trentin, asesora de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Defensa Pública y representante de la hija de Abril Morena Bissotto, sostuvo que su intervención en el juicio busca garantizar que la pequeña tenga una voz dentro del debate. Recordó que al momento del hecho tenía apenas 1 año y 9 meses y que actualmente está próxima a cumplir cuatro años.

Trentin explicó que la niña no puede participar directamente del proceso por su corta edad y que, por ese motivo, será ella quien represente sus intereses durante el juicio. “Soy su voz en este juicio”, planteó al comienzo de su alegato, y remarcó que se trata de una niña que dependía completamente de los adultos para su cuidado, protección y supervivencia.

Rossana Trentin, asesora de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Defensa Pública.

Trentin buscó dejar en claro desde el inicio de su exposición que la niña no debe ser considerada únicamente como la hija de la mujer cuyo femicidio se juzga.

“Ella no es solo la hija de la mujer cuyo femicidio se juzga en este debate. Ella es una víctima de los hechos que se están juzgando y su historia tiene un lugar propio en este debate”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el objetivo de su representación es que, cuando la niña sea mayor y pueda comprender lo ocurrido, sepa que durante el proceso sus intereses fueron defendidos y que su dolor por la pérdida de su madre y las lesiones que sufrió no fue ignorado.

La asesora también recordó cómo era la vida de la pequeña antes del hecho. Era una niña que comenzaba a caminar, estaba dejando los pañales y pasaba sus días entre juegos y momentos junto a su madre y sus tías. “No comprendía qué estaba pasando, no podía defenderse ni escapar”, señaló.

Al avanzar sobre la teoría del caso, Trentin sostuvo que durante el juicio las pruebas permitirán reconstruir el momento en que Omar Poblete ingresó a la habitación donde se encontraban Morena y su hija, en la vivienda del abuelo paterno de la niña, en Maipú.

De acuerdo con la acusación, Poblete atacó a Morena con un cuchillo y le provocó heridas en el rostro y el cuello que terminaron provocándole la muerte.

Rossana Trentin representa a la hija de Abril Morena Bissotto.

Pero, según explicó Trentin, la agresión también alcanzó a la pequeña. La niña sufrió una herida cortante en el cuello que requirió 19 puntos de sutura, además de una lesión en el mentón.

La asesora sostuvo que esas lesiones no fueron mortales debido a que Morena se interpuso con su cuerpo y sus manos para proteger a su hija, y destacó que la joven sufrió heridas defensivas antes de morir.

El llanto de la niña y los pedidos de auxilio permitieron que los vecinos advirtieran lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, ingresaron al domicilio junto con la pareja del acusado y lograron rescatarla.

Trentin planteó que aquella jornada la pequeña atravesó dos pérdidas. Por un lado, sufrió las lesiones que le dejó el ataque y, por otro, perdió a su madre.

“Le arrebataron a su madre, le robaron la vida que habría tenido con ella”, sostuvo la asesora, al remarcar que la niña tenía derecho a crecer junto a Morena, ser cuidada por ella y descubrir el mundo a su lado.

Trentin, pidió al jurado que tenga presente la situación particular de la niña.

Aún hoy, explicó, la pequeña pregunta por su mamá. Sus abuelos deben afrontar esas preguntas y explicarle una realidad que resulta definitiva: Morena no puede regresar porque fue asesinada.

Por ese motivo, pidió al jurado que tenga presente la situación particular de la niña y que analice las pruebas incorporadas al debate para reconstruir lo sucedido.

Finalmente, Trentin se dirigió a los integrantes del jurado y aclaró que su pedido no apunta a que decidan desde la compasión o el dolor, sino a partir de las pruebas que se presenten durante el juicio.

En ese marco, solicitó que se declare a Omar Poblete culpable de homicidio agravado por mediar violencia de género —femicidio— en concurso real con homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa, por los hechos en los que fueron víctimas Abril Morena Bissotto y su hija, que tenía 1 año y 9 meses al momento del ataque.

La defensa de Omar Poblete

Durante su alegato de apertura, la defensora Mariana Silvestre no cuestionó que Omar Poblete haya sido quien atacó y mató a Abril Morena Bissotto, pero rechazó que el crimen haya estado motivado por una cuestión de género. En sus palabras ante el jurado, sostuvo que el acusado debe responder por un homicidio simple y planteó que el ataque fue consecuencia de un desborde conductual.

Silvestre inició su exposición con una aclaración contundente: la defensa no iba a pedir la inocencia de Poblete. “Es culpable de matar a una mujer”, sostuvo, aunque inmediatamente marcó la diferencia central con la acusación: para la defensora, Poblete no mató a Morena por ser mujer, ni existió un desprecio hacia el género femenino que permita encuadrar el hecho como femicidio.

Mariana Silvestre forma parte de la defesnsa de Omar Poblete.

La abogada cuestionó además que durante el debate se intentara construir una planificación previa. Señaló que no existe, desde su postura, una historia anterior, un conflicto o un elemento que permita acreditar que Poblete hubiera preparado el ataque o aprovechado deliberadamente las circunstancias en las que se encontraba Morena aquel 12 de septiembre de 2024.

Según la teoría planteada por Silvestre, Poblete regresó a su vivienda durante la madrugada luego de trabajar como chofer de una aplicación. La defensora sostuvo que estaba bajo los efectos de la cocaína y que esa situación será abordada durante el juicio a través de testimonios y pericias.

Explicó que el acusado llegó cerca de la medianoche, permaneció despierto durante varias horas y posteriormente regresó a la vivienda que compartía con su esposa y sus tres hijos. Por la mañana, su esposa llevó a los niños al colegio y Poblete quedó solo durante algunos minutos.

En ese contexto, la defensora ubicó el momento en el que se produjo el encuentro con Morena. Explicó que entre el departamento donde vivía Poblete y la casa de sus suegros existía un pasillo que debía atravesar para salir del lugar y que fue allí donde se encontró con Bissotto.

“Sin explicación se produce el ataque”, planteó Silvestre ante el jurado, y sostuvo que la clave de la teoría defensiva estará en demostrar que se trató de un desborde de conducta y no de una agresión planificada contra una mujer por su condición de género.

Omar Poblete estuvo presente durante los primeros alegatos

Otro de los puntos centrales del alegato estuvo relacionado con el consumo de cocaína. Silvestre afirmó que está acreditado que Poblete se encontraba bajo sus efectos al momento del hecho y anticipó que durante el juicio declararán personas que podrán aportar información sobre esa situación.

También mencionó los estudios realizados luego de la detención y sostuvo que especialistas explicarán ante el jurado cómo puede afectar la cocaína la conducta de una persona.

La defensora pidió especial atención sobre los testimonios de los peritos, integrantes de Policía Científica, psicólogos y psiquiatras que participarán del debate. Según explicó, esas declaraciones serán importantes para comprender el comportamiento de Poblete durante el episodio.

Silvestre también puso el foco en la vida familiar del acusado. Recordó que Poblete tiene tres hijos, que llevaba más de 12 años en pareja y que vivía con su familia en un vecindario de Maipú.

La defensa de Poblete sostiene que el caso se trata de un homicidio simple.

En ese sentido, sostuvo que no existían antecedentes de violencia de género dentro de su relación de pareja y cuestionó que pueda establecerse, a partir de esos elementos, una motivación vinculada con el género de Morena.

La defensora planteó que, bajo esa interpretación, Poblete podría haber atacado a cualquier persona que se hubiera cruzado en ese momento, independientemente de que fuera hombre o mujer.

Finalmente, Silvestre volvió sobre la posición que marcó desde el comienzo de su alegato: no pidió que Poblete fuera declarado inocente. Su planteo ante el jurado fue que se valore el hecho tal como, según la teoría de la defensa, ocurrió y que la conducta sea encuadrada en la figura de homicidio simple, y no como

Ataques, puñaladas y la herida mortal

Abril Morena Bissotto fue asesinada a cuchillazos por Omar Poblete minutos después de las 9 del 12 de septiembre de 2024, en la casa de sus suegros de calle Padre Vera al 500 de Maipú. Poblet la sorprendió y la lesionó en el cuello y rostro y en el cuerpo, además, le propino puntadas en el cuello a su hija e 1 año y nueve meses.

El hombre, que por la relación familiar vivía en el sector trasero del terreno junto a su pareja y sus tres hijos, escapó corriendo por las calles y fue atrapado rápidamente por la Policía en calle Palma y 20 de Junio. Tenía su vestimenta llena de sangre.

Abril Morena Bissotto, la víctima de femicidio.

En la escena del crimen los uniformados hallaron el arma blanca utilizada, mientras en el lugar se presentó la esposa del acusado. Declaró que su marido estuvo toda la noche consumiendo drogas-los exámenes toxicológicos dieron positivo de cocaína- y que el ataque lo habría cometido cuando ella fue a llevar a los chicos al colegio.

Omar Facundo Poblete, sin forzar ingresos, entró al hogar de las víctimas y agredió violentamente a Bissoto y su hija de un año y nueve meses de edad. Bissotto recibio 50 puñaladas distribuidas en brazos mano, rostro y cuello, esta última seria la que ocasionó su muerte. En tanto a la menor, el hombre la atacó y le propinó una puñalada en el cuello, sin embargo, debido a la intervención de su esposa y algunos vecinos la menor pudo ser rescatada en medio de la escena y atendida en un centro asistencial.

De acuerdo con la investigación, nadie sabe por qué este sujeto actuó de la manera que lo hizo. Los testigos, principalmente los familiares, refieren que la joven de 20 años y el detenido prácticamente no tenían relación. Ninguno hizo mención a un conflicto previo o discusión en los últimos días.

Omar Poblete, el sindicado femicida.

Testigos coincidieron en que Poblete estaba "perdido" por las adicciones, motivo por el cual lo apartaban y le pedían de manera frecuente que se fuera del domicilio. "Iba y venía, su mujer lo sacaba permanentemente", explicaron. Incluso, había regresado cerca de la medianoche del día del crimen, y desde ese momento no tuvo ningún contacto con Bissotto hasta que la asesinó a sangre fría

Ahora será el jurado el que deberá evaluar las distintas teorías expuestas durante los alegatos y contrastarlas con los testimonios, pericias y demás pruebas incorporadas al debate. La definición deberá establecer no solo la responsabilidad de Omar Poblete por la muerte de Abril Morena Bissotto, sino también bajo qué figura penal corresponde encuadrar el hecho.