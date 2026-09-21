Choque y polémica: una camioneta de un jugador de Rosario Central quedó destruida y él desmintió las versiones

La Ford F-150 Raptor registrada a nombre del defensor de Rosario Central chocó contra una columna y quedó abandonada. Aún buscan determinar quién conducía.

El fuerte accidente de tránsito puso a Gastón Ávila en el centro de la escena después de que una camioneta Ford F-150 Raptor azul perteneciente al defensor protagonizó un violento choque este lunes por la mañana sobre la avenida Jorge Newbery, en cercanías del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

El vehículo, que circulaba en dirección hacia Funes, impactó contra una columna de alumbrado público y quedó prácticamente destruida. Tras el golpe, la camioneta continuó desplazándose varios metros y terminó sobre la calzada con daños severos en la parte frontal y lateral del lado izquierdo.

La justificación del defensor en medio de la duda de quién conducía la camioneta. Instagram La camioneta quedó abandonada tras el impacto Además, el parabrisas quedó dañado, parte de la carrocería resultó destruida, una de las ruedas delanteras se desprendió y se activaron los airbags del habitáculo.

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue que no había ocupantes dentro de la camioneta cuando comenzaron a difundirse las primeras imágenes. Según informaron medios locales, aproximadamente una hora después del accidente, el vehículo seguía en el lugar sin personas en su interior.

La duda de quién conducía el vehículo La situación tomó mayor dimensión luego de que circularan fotografías tomadas por testigos en las que Ávila aparece cerca de la camioneta accidentada. Sin embargo, la presencia del futbolista en el lugar no permite establecer que haya sido quien manejaba al momento del choque. Versiones difundidas por medios santafesinos señalaron que habría llegado posteriormente para conocer qué había ocurrido con el vehículo que está a su nombre.