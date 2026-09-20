Picadas de Lavalle: así fue el tenso momento en el que el Chevrolet 400 chocó contra una grada

El hecho ocurrió en el predio de las Picadas de Lavalle, cuando el Chevrolet 400 perdió el control y chocó contra el muro que separaba la pista de las gradas.

El hecho ocurrió durante las Picadas de Lavalle. Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

La carrera había comenzado hacía apenas unos segundos cuando todo cambió en las Picadas de Lavalle. Un Chevrolet 400, que había largado junto a un Fiat Uno, recorrió aproximadamente 50 metros antes de desviarse de su trayectoria y terminar impactando de lleno contra el muro que separaba la pista de las gradas.

El violento choque ocurrió alrededor de las 17.05, mientras se desarrollaban las competencias en el predio de Lavalle. El Chevrolet 400 era conducido por un hombre mayor de edad y, por motivos que son investigados, perdió el control del vehículo poco después de iniciar la carrera.

La secuencia del accidente La secuencia fue rápida. Después de la largada, el Chevrolet 400 y el Fiat Uno comenzaron a avanzar por la pista. Sin embargo, cuando apenas habían transcurrido unos 50 metros, el primero de los vehículos se desvió de su recorrido y se fue directamente hacia el sector de protección.

El auto atravesó la trayectoria y chocó contra el muro ubicado frente a las gradas, alcanzando a algunas de las personas que se encontraban detrás de la estructura.

El impacto generó momentos de tensión entre quienes estaban en el predio. El conductor del Chevrolet logró salir con ayuda de algunas personas del vehículo y fue retirado de la zona de la pista, mientras se desplegaba la asistencia para las personas que habían resultado heridas.