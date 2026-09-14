Brote de gastroenteritis en una escuela de Lavalle: hay cerca de 200 alumnos afectados

La escuela primaria "Juan Galo Lavalle" , de Villa Tulumaya, atraviesa un brote de gastroenteritis . Según confirmaron desde el Ministerio de Salud a MDZ, en total son 196 los alumnos afectados sobre una matrícula de 778 estudiantes.

Mientras la Dirección de Epidemiología investiga el origen del brote, el Hospital Sicoli reorganizó su atención pediátrica para priorizar las consultas relacionadas con esta situación.

Por su parte, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la modalidad virtual para este lunes y martes. Además, confirmaron que se realizó una desinfección general de la escuela y que se aguarda el resultado del análisis realizado por Salud para determinar el origen de los casos de gastroenteritis.

El jueves por la tarde comenzaron las primeras consultas por síntomas compatibles con gastroenteritis en el Hospital Sicoli. Fue allí donde detectaron que la mayoría de los pacientes eran estudiantes de la escuela Galo.

Autoridades del Ministerio de Salud confirmaron que, sobre una matrícula total de 778 estudiantes, ya hay 196 alumnos afectados. Los casos corresponden a niños y niñas de distintos grados, quienes presentaron fiebre, diarrea y vómitos durante los últimos días.

Si bien desde Salud indicaron que se trata de cuadros de "corta duración", aseguraron que el hospital local ha reorganizado la atención pediátrica para priorizar las consultas relacionadas con esta situación.

El jueves por la tarde comenzaron las primeras consultas de chicos con síntomas compatibles con gastroenteritis. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por el momento, se desconocen las causas del brote de gastroenteritis. Sin embargo, se analizan diversos factores como el agua o algún alimento, aunque desde Salud especificaron que no todos los estudiantes afectados consumieron los mismos alimentos. Desde la Dirección de Epidemiología ya se tomaron muestras y se aguardan los primeros resultados del análisis.

En tanto, desde la DGE confirmaron que este lunes se realizaron tareas de limpieza y desinfección en toda la escuela. Además, se dispuso la modalidad virtual para este lunes y martes. La vuelta a la presencialidad se producirá cuando las autoridades sanitarias y escolares certifiquen que están dadas las condiciones.

El pedido a las familias de Lavalle

Con el objetivo de contener la propagación del cuadro y proteger a las familias, desde el Ministerio de Salud solicitaron a la comunidad reforzar e implementar de manera prioritaria las siguientes medidas preventivas en los hogares y establecimientos educativos:

Higiene de manos : lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de comer, manipular alimentos y después de ir al baño o cambiar pañales.

: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de comer, manipular alimentos y después de ir al baño o cambiar pañales. No asistir a clases o actividades sociales : se recomienda la exclusión temporal y no enviar a la escuela a aquellos niños o niñas que presenten vómitos o diarrea hasta su completa recuperación.

: se recomienda la exclusión temporal y no enviar a la escuela a aquellos niños o niñas que presenten vómitos o diarrea hasta su completa recuperación. Cuidado en la cocina : las personas que presenten síntomas no deben manipular ni preparar alimentos para otros integrantes del hogar o la comunidad.

: las personas que presenten síntomas no deben manipular ni preparar alimentos para otros integrantes del hogar o la comunidad. Manipulación e higiene de alimentos y agua: consumir agua segura, lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas y mantener una correcta limpieza e higiene de las superficies.

Además, se aconseja acudir al centro de salud o guardia médica más cercana en caso de observar síntomas de deshidratación o decaimiento marcado, imposibilidad de ingerir o tolerar líquidos, fiebre persistente, presencia de sangre en la materia fecal.

"Las autoridades sanitarias continúan trabajando en conjunto con el establecimiento educativo y realizando el seguimiento correspondiente para garantizar la salud de toda la comunidad", resaltaron desde el Ministerio de Salud.