"Me robaron": el fuerte reclamo de Agustina Albertario a Aerolíneas Argentinas

La ex Leona Agustina Albertario apuntó contra Aerolíneas Argentinas por la desaparición de un palo que iba a regalar durante una clínica en Mendoza.

Agustina Albertario publicó en redes sociales el intercambio que mantuvo con el área de reclamos de Aerolíneas Argentinas.

Agustina Albertario utilizó sus redes sociales este lunes para denunciar la desaparición de un palo de hockey que había despachado durante su viaje a Mendoza. La exjugadora de Las Leonas aseguró que el elemento tenía un destino especial: pensaba regalárselo a una nena durante una clínica que brindó en la provincia.

La deportista apuntó directamente contra Aerolíneas Argentinas y aseguró que, antes de despachar el palo, consultó si existía algún riesgo de que se perdiera durante el traslado. Según relató, desde la compañía le respondieron que no habría inconvenientes.

“Son un desastre. Me robaron un palo de hockey que era para regalarle a una nena en una clínica. Les pregunté si despacharlo corría algún tipo de riesgo y me dijeron que no. Hace 3 días lo están BUSCANDO. Háganse cargo”, escribió Agustina Albertario en X.

El reclamo de Agustina Albertario a Aerolíneas Argentinas Agustina Albertario estuvo en Mendoza para brindar una clínica de hockey destinada a jóvenes jugadoras. Captura de pantalla Junto con el mensaje, Albertario publicó una captura de una conversación por WhatsApp con el área de reclamos de la aerolínea. Allí, ante la consulta de la ex Leona, le informaron que el palo todavía estaba siendo buscado y que estaban realizando averiguaciones “en el resto de los destinos que vuela la empresa”.

La respuesta generó todavía más enojo en la exintegrante del seleccionado argentino. "¿Cómo siguen buscando? O sea, ya está. Digan la verdad. Ese palo se lo robaron", respondió durante el intercambio, antes de cuestionar qué escalas estaban revisando.