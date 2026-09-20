Tensión en las Picadas de Lavalle: un auto chocó contra la grada y cuatro personas resultaron heridas

El accidente ocurrió durante las Picadas de Lavalle y terminó con un Chevrolet 400 contra un muro. Hay cuatro personas heridas, dos de ellas de gravedad.

Tras el accidente, se confirmó que cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Captura: Redes.

Cuatro personas resultaron heridas en un accidente ocurrido en horas de la tarde de este domingo en el predio donde se desarrollaban las “Picadas de Lavalle”, luego de que un Chevrolet 400 impactara contra una de las gradas y alcanzara a personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 17.05, en el predio ubicado en Lavalle, mientras se desarrollaba el evento. Por circunstancias que son materia de investigación, el vehículo, conducido por un hombre mayor de edad, salió de su trayectoria e impactó contra una de las estructuras destinadas a los espectadores.

Dos personas heridas de gravedad Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron lesionadas, dos de ellas con heridas de gravedad. En el predio había dos ambulancias privadas que asistieron a los heridos y trasladaron a algunos de ellos hasta el Hospital Sícoli, donde continuaron recibiendo atención médica.