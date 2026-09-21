Otro fuerte choque en Guaymallén volvió a poner el foco sobre una zona peligrosa

Un fuerte accidente vial ocurrió este lunes por la mañana en la intersección de Lamadrid y Mármol, en Guaymallén . El choque involucró a un Peugeot 207 negro y una Toyota Hilux blanca.

Según relataron los presentes, la camioneta circulaba hacia el norte por Mármol, mientras que el Peugeot avanzaba por Lamadrid hacia el oeste. Por motivos que no fueron informados, ambos vehículos terminaron impactando en la esquina.

El golpe fue fuerte y la peor parte la recibió el Peugeot 207, que quedó dañado sobre el lateral del acompañante. A pesar de la violencia del impacto, el conductor del auto no sufrió heridas.

En la Toyota Hilux viajaban dos personas, quienes también se encontraban fuera de peligro luego del accidente . Hasta el momento no se informó que alguno de los ocupantes haya sufrido lesiones de consideración.

El siniestro generó complicaciones en la circulación debido a la ubicación de los vehículos y al trabajo del Servicio Coordinado de Emergencias. Por el momento, hay menos de media calzada disponible para quienes circulan hacia el oeste por Lamadrid, mientras que el tránsito hacia el norte por Mármol se encuentra totalmente limitado.

Lamadrid es una de las calles que atraviesan el sector del Acceso y es utilizada habitualmente por quienes ingresan o salen de esa vía. Por eso, se trata de un punto con un movimiento importante de vehículos durante buena parte del día.

Vecinos advierten por otros accidentes

El choque también volvió a poner la atención sobre la seguridad vial en ese sector de Guaymallén. Como antecedente cercano, recordaron que hace apenas una semana ocurrió otro accidente importante a pocos metros, en la esquina de Paso de los Patos y Lamadrid. Ese hecho también había generado complicaciones para quienes circulaban por el sector.

La información y las imágenes del accidente de este lunes fueron capturadas por el móvil de MDZ Radio 105.5, a cargo de Mariano Godoy. Mientras se desarrollan las tareas posteriores al choque, se recomienda circular con precaución y tener en cuenta las restricciones que afectan a Lamadrid y Mármol.