Tragedia en La Pampa: murió un hombre y dos personas resultaron heridas por un choque de camiones

Un hombre de 45 años, oriundo de Tigre , murió este viernes por la noche luego de un violento choque frontal entre dos camiones ocurrido sobre la Ruta Nacional 22 , en las inmediaciones del puente que atraviesa el río Colorado , en el límite entre La Pampa y Río Negro.

La víctima viajaba en un camión de cargas generales de Expreso Río Negro , que impactó contra un transporte cisterna de Bravo Energy Argentina . Como consecuencia de la colisión, el conductor del primer vehículo murió en el lugar , mientras que los dos ocupantes del cisterna resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital José Cibanal de Río Colorado, aunque se encontraban fuera de peligro.

De acuerdo con el parte policial preliminar, el camión de cargas generales habría invadido el carril contrario antes de impactar de frente contra el transporte cisterna.

La violencia de la colisión obligó a interrumpir completamente la circulación entre las localidades de La Adela y Río Colorado . El corte comenzó a las 23:10 y se extendió durante toda la madrugada debido a las tareas necesarias para retirar los vehículos, limpiar la mercadería que quedó dispersa y contener el aceite derramado sobre la calzada.El tránsito fue habilitado nuevamente a las 8:00 , una vez finalizados los trabajos de limpieza y las tareas de seguridad.

Los dos heridos fueron asistidos inicialmente por los equipos de emergencia que llegaron al puente interprovincial. El tránsito también fue detenido en el Puesto Caminero de La Adela, en el cruce de las rutas nacionales 22 y 154, y del lado de Río Negro, en el control ubicado sobre la misma ruta.

El operativo estuvo coordinado por la Comisaría Departamental de La Adela y la Unidad Regional III de General Acha, con la participación de la Fiscalía de turno, la Agencia de Investigación Científica, bomberos voluntarios y efectivos policiales de La Adela y Río Colorado. Durante la madrugada, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial de General Acha.

En paralelo, el Gabinete de Criminalística realizó tareas en el lugar para determinar cómo ocurrió el impacto. La presencia del camión cisterna también obligó a desplegar un operativo especial para contener el líquido derramado tras el choque.

Otro choque entre camiones en La Pampa

Durante la mañana de este sábado se produjo además otro siniestro entre vehículos de carga, esta vez en el cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18. Como consecuencia del impacto, uno de los camiones se incendió y el acoplado del otro vehículo volcó sobre la calzada.

La carga quedó esparcida sobre el asfalto, por lo que las autoridades interrumpieron el tránsito y montaron un operativo de desvíos. Bomberos, personal médico, agentes viales y policías trabajaban en el lugar para controlar el incendio, retirar los materiales y realizar los peritajes correspondientes.