Eric Clapton y la tragedia de su hijo Conor: cómo fue su muerte

El hijo de Eric Clapton murió a los cuatro años tras caer de un edificio en Nueva York. La tragedia inspiró una de las canciones más famosas del músico.

Eric Clapton atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida en marzo de 1991. Su hijo Conor, de apenas cuatro años, murió después de caer desde el piso 53 de un edificio en Nueva York. El hecho ocurrió cuando el músico había viajado a la ciudad para pasar tiempo con el niño.

Cómo fue la muerte del pequeño Conor era hijo de Clapton y de la modelo italiana Lory Del Santo. En esos días, madre e hijo se alojaban en un departamento de Manhattan. Clapton había arreglado encontrarse con ellos y llevar a su hijo al circo. Fue la primera vez que salió solo con el pequeño y, según recordó años después, aquella noche fue muy especial para ambos.

Al día siguiente, el músico tenía previsto llevar a Conor y a su madre al zoológico de Central Park. Sin embargo, una llamada cambió todo. El niño había caído por una ventana del departamento. Según relató Clapton en su autobiografía, las ventanas podían abrirse para limpiarlas y no tenían rejas. Conor estaba jugando con su niñera cuando salió corriendo hacia una de ellas.

Eric Clapton, Lory Del Santo y su hijo Conor Archivo La noticia dejó al músico en estado de shock. Cuando llegó al edificio encontró a la Policía y a las ambulancias. Más tarde tuvo que identificar solo el cuerpo de su hijo. Nueve días después se realizó el funeral en Inglaterra. Clapton contó que durante ese período quedó sumido en una profunda tristeza y se aisló en su casa de Londres.

En medio de ese duelo ocurrió algo que lo golpeó todavía más. Entre las cartas de condolencias que recibió apareció un mensaje que Conor había escrito poco antes con ayuda de su madre. El niño quería mandárselo a su papá porque estaba esperando con entusiasmo el reencuentro en Nueva York. Para Clapton, encontrar esa carta después de su muerte fue devastador.