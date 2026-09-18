Una chofer de Uber contó cuánto gana por día trabajando 8 horas

Daiana contó en TikTok cuánto gana como chofer de una aplicación durante ocho horas y explicó qué gastos debe descontar de ese ingreso diario.

Trabajar como chofer de una aplicación de viajes es una alternativa laboral para quienes buscan generar ingresos con su propio vehículo. Daiana es una de las personas que eligió esta actividad y comparte parte de su experiencia en las redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, la joven respondió una de las preguntas que más recibe de sus seguidores: cuánto dinero puede obtener por día si trabaja durante ocho horas. La consulta surgió a partir de su experiencia como conductora.

Daiana explicó que, haciendo Uber, suele calcular unos $10.000 por hora. Según aclaró, el monto puede ser un poco menor o un poco mayor, pero utiliza esa cifra como referencia para hacer sus cuentas.

Cuánto se puede ganar como chofer durante 8 horas De esta manera, para una jornada de ocho horas, la chofer estimó un ingreso de aproximadamente $80.000. Esa es la cifra que compartió en el video publicado en sus redes sociales al responder la consulta de sus seguidores.

Sin embargo, Daiana también aclaró que esos $80.000 no representan el dinero que finalmente queda en su bolsillo. Para conocer el ingreso real hay que descontar los gastos que genera trabajar con el auto durante toda la jornada.