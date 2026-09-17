Sandra Bullock reveló su alimentación para lucir espléndida a los 62 años

Sandra Bullock contó cómo organiza su alimentación y reveló qué elige para el desayuno y el almuerzo para incorporar proteínas a su rutina diaria.

Sandra Bullock volvió a estar en el centro de la escena por su regreso a la pantalla grande con Hechizo de amor 2. Durante la gira promocional de la película, la actriz de 62 años habló sobre distintos aspectos de su vida y también contó algunos detalles de su alimentación.

La revelación ocurrió durante una entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler. Bullock habló allí sobre su rutina y la maternidad de sus hijos, Louis y Laila. También respondió una serie de preguntas rápidas sobre la forma en que incorpora proteínas a sus comidas.

Cuando Amy Poehler le preguntó cómo consumía proteínas, la actriz fue concreta con su respuesta. Para el almuerzo, eligió una preparación sencilla: una ensalada de pollo desmenuzado. Según explicó, este plato le permite combinar el pollo con distintos ingredientes.

Bullock también contó qué suele elegir para comenzar el día. Su desayuno incluye yogur griego espeso con 0% de grasas. Además, explicó que suele agregar péptidos de colágeno a su café de la mañana como otra forma de incorporar pequeñas cantidades de proteínas.

Durante la charla, la actriz también hizo una reflexión sobre el creciente interés por las dietas con alto contenido de proteínas. Con tono de humor, se preguntó si en algunos años se podría descubrir que el consumo de este nutriente fue excesivo.