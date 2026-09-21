Madrugada, disparo y tragedia: un profesor de boxeo fue asesinado en una plaza

Gonzalo Andueza, de 41 años, recibió un disparo en el abdomen durante la madrugada del domingo. Horas después murió y la Policía detuvo a un sospechoso.

El hombre era un profesor de boxeo que se encontraba celebrando en una plaza con sus alumnos.

Un hombre de 41 años murió este domingo luego de recibir un disparo en el abdomen en una plaza del barrio porteño de Colegiales. La víctima fue identificada como Gonzalo Andueza, entrenador de boxeo. Horas después del hecho, la Policía de la Ciudad detuvo al principal sospechoso del homicidio.

Todo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en una plaza ubicada en la intersección de Moldes y Aguilar, donde un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un fuerte estruendo y la presencia de un hombre herido de arma de fuego. De acuerdo con el relato de testigos, primero se escuchó un estruendo y luego observaron a Andueza caer al suelo. El agresor, escapó del lugar antes de la llegada de los efectivos policiales.

La zona donde ocurrió el ataque al profesor de boxeo. Google Maps Los agentes solicitaron la asistencia urgente del SAME y la víctima fue trasladada al Hospital Pirovano con una herida de bala en el abdomen. Pese a la atención recibida, Andueza murió al mediodía del domingo.

Las cámaras fueron clave para localizar al sospechoso A partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la plaza y de distintas tareas de investigación, personal de la División Homicidios logró avanzar sobre los movimientos del principal sospechoso.

La despedida a la víctima. Los investigadores se ubicaron frente a una vivienda situada en avenida Cabildo al 100, en el barrio de Palermo, donde había ingresado el joven buscado. Poco después de las 19 del domingo, el sospechoso salió del inmueble e intentó subirse a un vehículo de una aplicación de viajes.