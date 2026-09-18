Todo sobre Párense de Manos IV: sorpresas, cruces inesperados y un duelo entre Luzu y Olga

Este viernes, luego de varios días de expectativa e incertidumbre respecto de quiénes serían los protagonistas de Párense de Manos IV , Luquitas Rodríguez, junto con Alfredo Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna, presentaron a todos los boxeadores. Con varias sorpresas y peleas de peso, el evento buscará romper nuevamente todos los récords: la transmisión de la presentación superó los 100 mil espectadores.

Inspirado en La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos en España, se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López. A través de una transmisión en vivo por Kick, los participantes fueron presentados uno por uno. Además, se confirmó que las entradas ya están a la venta en Planout.ar , con precios que van desde los $50.000 para el Campo General B hasta los $165.000 para el sector VIP. Gerónimo Benavides fue el encargado de presentar el estadio de Platense, y quién aguarda por encontrar rival.

La primera pelea anunciada fue Agusneta contra Brunenger , con el integrante de Luzu como el primer participante confirmado de la noche. También se enfrentarán Cami Mayan y Luli González , integrante de Olga, quienes trasladarán al ring la pelea por las visualizaciones y protagonizarán uno de los combates femeninos.

Otra de las sorpresas fue la presentación del reconocido Bauleti , quien se subirá al ring para enfrentar a Balanza , tiktoker y creador de contenido futbolístico. En esa misma línea, también participará Renzo Pantich , integrante de AZZ, que peleará contra Joaco López.

Entre los combates anunciados, uno de los que genera mayor expectativa es el del cantante El Polaco contra Brian Sarmiento , exfutbolista y exparticipante de Gran Hermano, reality del que salió hace pocas semanas.

Párense de Manos

Las peleas femeninas y la revancha entre España y Argentina

La segunda pelea femenina confirmada fue la de Pri Mora contra Albere, una de las grandes sorpresas de la presentación. Además, se anunció el primer combate internacional: Milica frente a la creadora de contenido Arigeli. La argentina, que ya participó en Párense de Manos, representará al país en una especie de “revancha” de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Shelao contra Andoni: el posible evento principal y la sorpresa del final

Finalmente, la última pelea presentada, que podría convertirse en el evento principal de la noche, será la del chileno Shelao contra el español Andoni. El combate internacional podría cerrar la cuarta edición de Párense de Manos en la cancha de Platense y tendrá como protagonistas a dos creadores de contenido que ya cuentan con experiencia en La Velada del Año. Además, ambos acordaron pelear sin casco.

Sin embargo, cuando el equipo de Paren la Mano se disponía a cerrar el evento junto a Momo, Mauro Stendel —Maurito, un creador de contenido— dejó en suspenso la posibilidad de una décima pelea como el rival del streamer.