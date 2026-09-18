Párense de Manos IV reveló los enfrentamientos y en donde se disputarán este año: todo a saber
La velada de boxeo se llevará a cabo por cuarta vez consecutiva y Paren la Mano dio a conocer los personajes de esta temporada.
El Párense de Manos IV está a la vuelta de la esquina. Precisamente este 18 de septiembre, se dieron a conocer los diferentes enfrentamientos de la cuarta edición de la mano de Lucas Rodríguez junto con Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Joaquín Cavanna y Roberto Javier Galán.
Finalmente, el evento se realizará en el Estadio Ciudad Vicente López, el 18 de diciembre, a las 17 horas. El ring del Platense será el epicentro para aproximadamente 30 mil personas.
Precios de las entradas
Las entradas pueden adquirirse mediante Planout.ar y tienen los siguientes valores:
Campo General B: $50.000
Campo General A: $55.000
Popular B: $60.000
Popular A: $65.000
Platea B: $75.000
Platea A: $85.000
Campo VIP: $140.000
VIP: $165.000
Las peleas de este año
- Agusneta (Agustín Rodríguez Panceta) vs. Brunenger (Bruno Kruszyn)
- Camila Mayan vs. Luli González
- Brian Sarmiento vs. El Polaco
- Balanza (Matías Amboada) vs. Bauleti (Santiago Baietti)
- Pri Mora (Priscila Mora) vs. Albere (Alma Berezowski)
- Renzo Pantich vs. Joaco López
- Lautaro Marmol vs. Mortedor (Franco Fontan)
- Milica (Micaela Ybañez) vs. Arigeli (Ariadna Géli Pérez)
Nota en desarrollo...