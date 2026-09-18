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Párense de manos

Párense de Manos IV reveló los enfrentamientos y en donde se disputarán este año: todo a saber

La velada de boxeo se llevará a cabo por cuarta vez consecutiva y Paren la Mano dio a conocer los personajes de esta temporada.

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Las peleas se definieron.

Las peleas se definieron.

IG @parensedemanosok

El Párense de Manos IV está a la vuelta de la esquina. Precisamente este 18 de septiembre, se dieron a conocer los diferentes enfrentamientos de la cuarta edición de la mano de Lucas Rodríguez junto con Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Joaquín Cavanna y Roberto Javier Galán.

Finalmente, el evento se realizará en el Estadio Ciudad Vicente López, el 18 de diciembre, a las 17 horas. El ring del Platense será el epicentro para aproximadamente 30 mil personas.

Precios de las entradas

Las entradas pueden adquirirse mediante Planout.ar y tienen los siguientes valores:

  • Campo General B: $50.000

  • Campo General A: $55.000

  • Popular B: $60.000

  • Popular A: $65.000

  • Platea B: $75.000

  • Platea A: $85.000

  • Campo VIP: $140.000

  • VIP: $165.000

Los precios del Párense de Manos.

Los precios del Párense de Manos.

Las peleas de este año

  • Agusneta (Agustín Rodríguez Panceta) vs. Brunenger (Bruno Kruszyn)
Primera pelea.

Primera pelea.

  • Camila Mayan vs. Luli González
Segunda pelea.

Segunda pelea.

  • Brian Sarmiento vs. El Polaco
Tercera pelea.

Tercera pelea.

  • Balanza (Matías Amboada) vs. Bauleti (Santiago Baietti)
Cuarta pelea.

Cuarta pelea.

  • Pri Mora (Priscila Mora) vs. Albere (Alma Berezowski)
Quinta pelea.

Quinta pelea.

  • Renzo Pantich vs. Joaco López
Sexta pelea.

Sexta pelea.

  • Lautaro Marmol vs. Mortedor (Franco Fontan)
  • Milica (Micaela Ybañez) vs. Arigeli (Ariadna Géli Pérez)

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