6 estrenos en streaming para ver este fin de semana: qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y más

El fin de semana ya está entre nosotros y aparece la inevitable pregunta de qué ver en streaming . Todas las semanas las plataformas suman una amplia variedad de series y películas , dejando una buena cantidad de opciones para elegir.

Ya sea que estés buscando una buena película o alguna serie para empezar, a continuación te dejamos los seis mejores títulos que se estrenaron esta semana y que vale la pena darle play.

Dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal , Hamnet reconstruye la historia de amor entre William Shakespeare y Agnes, y el impacto que tuvo en sus vidas la muerte de su hijo Hamnet.

La película toma como punto de partida la novela homónima de Maggie O'Farrell para imaginar la tragedia familiar que habría inspirado una de las obras más famosas de la literatura universal, Hamlet.

Jessie Buckley interpreta a Agnes, actuación que le valió el Oscar a Mejor actriz, mientras que Mescal se pone en la piel de William. El elenco también incluye a Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, Noah Jupe, David Wilmot y Louisa Harland. Ya disponible en HBO Max.

Catedrales

Catedrales se basa en la novela de Claudia Piñeiro. Prime Video

Basada en la novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro, esta producción chilena pone el foco en un crimen sin resolver durante tres décadas. En 1986, Ana Sardá, una joven de 17 años perteneciente a una familia católica, es encontrada asesinada en un baldío de Santiago de Chile. La investigación policial no consigue esclarecer el caso y el tiempo termina cubriendo el crimen de silencio.

Treinta años después, Lía, hermana de Ana, regresa desde Europa para despedir a su padre moribundo. Ese regreso también significa enfrentarse a una herida familiar que nunca terminó de cerrarse. Junto con nuevas pistas, comienzan a aparecer secretos relacionados con la vida de Ana y una relación prohibida que puede cambiar la versión que la familia construyó durante décadas.

Catedrales cuenta con las actuaciones protagónicas de Alfredo Castro, Amparo Noguera e Ignacia Baeza, junto a Marcelo Alonso, Muriel Santa Ana, Paulina García, Paula Luchsinger y Vivianne Dietz, entre otros. La primera temporada tiene 6 episodios y ya están disponibles en Prime Video.

MobLand (Tierra de mafiosos)

Johnny Flynn y Tom Hardy en la temporada 2 de MobLand. Paramount+

Una de las mejores series criminales de 2025 está de regreso con su nueva temporada. Hablamos de MobLand (Tierra de mafiosos), la ficción creada por Guy Ritchie (Los caballeros) y protagonizada por Tom Hardy.

La segunda temporada retoma la historia de los Harrigan, cuyo imperio comienza a mostrar grietas mientras nuevos rivales amenazan con aprovecharse de su división interna. En medio de esa disputa aparece nuevamente Harry Da Souza, el “fixer” interpretado por Tom Hardy.

Pierce Brosnan y Helen Mirren también regresan como Conrad y Maeve Harrigan, mientras que Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon y Mandeep Dhillon forman parte del elenco principal. La segunda entrega vuelve a contar con 10 episodios, con el primero ya disponible en Paramount+. Los nuevos capítulos se estrenarán cada día viernes.

La muñeca

La muñeca, miniserie polaca de época. Netflix

Para los amantes de las series de época, Netflix acaba de estrenar La muñeca, una miniserie polaca basada en la novela clásica de Bolesaw Prus. La trama sigue a Stanisaw Wokulski, un comerciante que consigue hacer fortuna y regresa a Polonia decidido a conquistar a Izabela cka, una aristócrata de carácter fuerte.

A medida que Wokulski intenta acercarse a Izabela, su obsesión comienza a interferir con sus propios proyectos y con el lugar que ocupa dentro de la sociedad.

El elenco está conformado por Tomasz Schuchardt como Wokulski y Sandra Drzymalska como Izabela. La miniserie tiene 6 episodios, todos disponibles en Netflix.

Slow Horses

Jack Lowden y Gary Oldman protagonizan Slow Horses. Apple TV

El equipo de Slough House vuelve a meterse en problemas en la sexta temporada de Slow Horses. La serie de espionaje sigue a un grupo de agentes del MI5 relegados a un departamento destinado a aquellos que cometieron errores lo suficientemente grandes como para arruinar sus carreras. Al frente de esta división se encuentra Jackson Lamb, el agente interpretado por Gary Oldman.

En esta nueva temporada, el equipo de Lamb descubre que alguien los ha borrado por completo del sistema del MI5, convirtiéndolos en objetivos vulnerables y desatando una carrera contrarreloj para descubrir quién está detrás de la conspiración.

Los nuevos episodios vuelven a reunir a Oldman con Kristin Scott Thomas, Jack Lowden y Saskia Reeves. También están Olivia Cooke, Christopher Chung, Rosalind Eleazar y Ruth Bradley.

La serie se basa en los libros de Mick Herron, y en esta ocasión adapta la sexta y séptima novela, tituladas Joe Country (En el país de los espías) y Slough House. La temporada 6 cuenta con seis episodios, y el primero ya está disponible en Apple TV.

Neagley

Neagley, el nuevo spin-off de Reacher. Amazon Prime Video.

El universo de la serie Reacher se expande con Neagley, el spin-off centrado en Frances Neagley, el personaje interpretado por Maria Sten. Después de aparecer junto a Jack Reacher en la serie original, el personaje obtiene ahora su propia historia como investigadora privada en Chicago.

Todo comienza cuando Neagley descubre que un viejo amigo murió en un supuesto accidente. Convencida de que algo no encaja, decide investigar por su cuenta y termina siguiendo una pista que la lleva hacia una conspiración mucho más peligrosa de lo que esperaba.

Amazon Prime Video

Junto a Sten aparecen Greyston Holt, Jasper Jones, Adeline Rudolph, Matthew Del Negro y Damon Herriman. Alan Ritchson también participa como Jack Reacher, aunque la historia está centrada principalmente en Neagley y en los nuevos personajes que la acompañan.

La primera temporada cuenta con 8 episodios que ya se encuentran disponibles en Prime Video.