De qué trata y dónde ver la serie que arrasó con los premios Emmy 2026

La reciente entrega de los Premios Emmy 2026 dejó una marca imborrable en la industria de la televisión. La gala se transformó en el escenario de una hazaña sin precedentes protagonizada por una sola producción.

La comedia con tintes de terror y humor negro La maldición de Widow's Bay concretó un dominio absoluto al llevarse 14 estatuillas sobre 19 nominaciones. Con este resultado, se consagró como la serie de comedia más ganadora en una misma temporada.

La trama sigue la historia de un pintoresco y aislado pueblo isleño ubicado a 65 kilómetros de Nueva Inglaterra. Allí, su autoridad local busca reactivar la economía comunitaria mientras lidia con vecinos supersticiosos que aseguran que el lugar está maldito.

Se trata de una serie de comedia y terror.

Esta particular combinación de misterio, comedia y calidad técnica le permitió superar la marca de 13 galardones que ostentaba The Studio desde 2025.

Para quienes buscan adentrarse en esta narrativa multipremiada que ya hizo historia, la temporada completa se encuentra disponible en la plataforma Apple TV.

La ficción ganadora de 14 premios Emmy ya forma parte del catálogo de Apple TV.

El gran camino en los Emmys 2026

El camino al triunfo comenzó en los Creative Arts Emmy con ocho distinciones artesanales. Más tarde, en la gala central, la ficción ratificó su liderazgo al adueñarse de los rubros clave de dirección, guion y actuación.

La propuesta atrapó a la audiencia gracias a su mezcla de humor negro y supersticiones. IMDB

Matthew Rhys se alzó con el premio a mejor actor protagonista por su interpretación del alcalde Tom Loftis. En tanto, Stephen Root y Kate O’Flynn brillaron al quedarse con los reconocimientos en las categorías de reparto.