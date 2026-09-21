Una mujer fue atropellada por un colectivo mientras cruzaba una calle centrica en Ciudad

La víctima, de 69 años, fue atropellada cuando cruzaba por calle 9 de Julio y Necochea. Fue trasladada a un centro asistencial con heridas leves.

La mujer fue atropellada por el colectivo cuando se encontraba cruzando la calle. No sufrió heridas de gravedad.

Una mujer de 69 años fue atropellada por un colectivo durante la mañana de este lunes cuando intentaba cruzar la calle en la esquina de 9 de Julio y Necochea, en Ciudad. Como consecuencia del impacto, sufrió heridas leves y debió ser trasladada para recibir asistencia médica.

La mujer intentaba atravesar la calzada cuando fue alcanzada por el colectivo, que circulaba por Necochea en dirección sur. La víctima, en tanto, se desplazaba en sentido oeste al momento del accidente.

Fue atendida y se encuentra fuera de peligro Aparentemente, la mujer habría comenzado a cruzar cuando el semáforo estaba cambiando a verde, en ese momento quedó en medio de la calle y fue embestida por el colectivo.

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la mujer y dispuso su traslado a un centro asistencial. Si bien presentó algunas lesiones, se encontraba fuera de peligro.