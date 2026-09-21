El principal acusado de matar a Federico Aramburú relató cómo y por qué le disparó luego de la discusión

Loïk Le Priol declaró por el crimen de Federico Martín Aramburú y sostuvo que disparó tras quedar acorralado durante el altercado.

Aseguró que actuó por "reflejo" y bajo los efectos del alcohol para negar la premeditación en el ataque.

El juicio por el crimen del exjugador de Los Pumas, Federico Martín Aramburú, alcanzó su instancia más crítica en los tribunales de la capital francesa. Durante la jornada de hoy, Loïk Le Priol, exmilitar de 32 años y principal imputado por el hecho ocurrido el 19 de marzo de 2022, prestó declaración ante el tribunal para dar su versión de los acontecimientos y justificar por qué le disparó al ex rugbier argentino tras un altercado iniciado en un bar de la ciudad.

El acusado intentó desarmar la hipótesis de un ataque premeditado sosteniendo que su accionar fue impulsivo y consecuencia de la escalada de violencia en el lugar. "Jamás tuve la intención de quitarle la vida a la gente por una pelea de bar. Saco mi arma cuando son dos y estoy acorralado contra la pared", afirmó Le Priol para desvincularse de la figura de homicidio agravado.

N/A La versión del acusado y el pedido de disculpas a la familia En su relato ante los magistrados, el imputado fundamentó su conducta en el consumo excesivo de alcohol y en su formación previa dentro de las fuerzas armadas. Según su testimonio, la situación se tornó incontrolable luego de la primera discusión registrada en el establecimiento Le Mabillon.

"Todo está borroso. Estoy desconectado de la realidad, con los dientes rotos y la sangre en la boca. Apreté el gatillo sin entender lo que pasaba, es puro reflejo", declaró al referirse al momento en que efectuó seis disparos contra el deportista argentino.