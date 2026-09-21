Dos hombres fueron aprehendidos tras ser identificados mientras sustraían cables en Ciudad

Los sospechosos fueron aprehendidos tras ser identificados dentro de una acequia en la esquina de calle Independencia y Catamarca.

Dos hombres, de 36 y 24 años, fueron aprehendidos durante la tarde del domingo en Ciudad, luego de que fueran encontrados con dos rollos de cable de distintas dimensiones y se detectaran daños en un poste de luz cercano. Los malvivientes estaban escondidos dentro de una acequia.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 16, en la intersección de calle Independencia y Catamarca, después de que personal de la Subcomisaría Sánchez recibiera un aviso sobre dos sujetos que estarían sustrayendo cables en la zona.

Estaban escondidos en una acequia Los efectivos realizaron una recorrida por el sector y finalmente encontraron a los dos hombres dentro de una acequia. Al identificarlos, constataron que llevaban entre sus pertenencias los dos rollos de cable.

A pocos metros, además, observaron daños en un poste de luz que serían compatibles con la extracción del material, por lo que los elementos fueron secuestrados y ambos sospechosos quedaron aprehendidos.