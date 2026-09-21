Se encontraba con un amigo, lo interceptaron y le robaron sus pertenencias en Guaymallén

La víctima, de 20 años, estaba junto a un amigo cuando fue sorprendida por un hombre que la amenazó, robó y escapó con su bicicleta.

La víctima sufrió el robo cuando se encontraba con un amigo en una plaza de Guaymallén. (foto ilustrativa).

Un joven de 20 años fue víctima de un robo durante la noche en Guaymallén, donde un hombre lo intercepto cuando se encontraba junto a un amigo en una plaza ubicada en la intersección de Mitre y Mathus Hoyos y tras amenazarlo, le quitó sus pertenencias. Tras el robo, el sospechoso huyo del lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20.50. Según denunció la víctima, ambos se encontraban en el lugar cuando fueron sorprendidos por un hombre que, mediante amenazas, le sustrajo la bicicleta.

Escapó del lugar tras el robo Tras apoderarse del rodado, el asaltante escapó del lugar y hasta el momento no había sido localizado.