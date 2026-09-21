Accidente en Las Heras: circulaba por Ruta 40, intentó esquivar un montículo de tierra y terminó volcando

El accidente ocurrió en la Ruta 40, cuando el conductor de un Peugeot 307 terminó volcando al intentar esquivar un monticulo de tierra.

El accidente ocurrió luego de que el conductor del rodado intentara esquivar un monticulo de tierra.

Un conductor protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada en Las Heras, luego de que perdiera el control del Peugeot 307 en el que circulaba y, volcara al intentar esquivar un montículo de tierra ubicado sobre la Ruta 40, pasando el aeropuerto. El conductor resultó herido, pero está fuera de peligro.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.20, cuando el hombre circulaba por Ruta 40 . Al llegar al sector donde un codo divide el recorrido de la Ruta 40 con el acceso a la rotonda, intentó esquivar el montículo de tierra, perdió el dominio del vehículo y terminó protagonizando un violento vuelco.

Mariano Godoy/MDZ El automóvil habría dado al menos una vuelta y continuó desplazándose durante aproximadamente 40 metros hasta quedar detenido a un lado de la calzada.

El conductor sufrió golpes y fue asistido Como consecuencia del vuelco, el conductor sufrió golpes en la cabeza, la zona baja de la espalda y distintas partes del cuerpo. Fue asistido tras el accidente y, pese a las lesiones, se encuentra fuera de peligro. El hombre es oriundo de San Juan, vivia en Europa y llevaba apenas dos días en Argentina.

El impacto provocó importantes daños en el Peugeot 307, principalmente en la parte delantera y el parabrisas.