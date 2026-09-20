Accidente fatal en San Rafael: dos muertos y cinco heridos tras un fuerte choque entre un auto y una camioneta

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en horas de la tarde tras un fuerte accidente entre un automóvil y una camioneta ocurrido en el cruce de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos, en San Rafael. Las víctimas fatales viajaban en un Renault Mégane.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 16.05, cuando un Renault Mégane, circulaba por calle Cubillos en sentido norte y llegó al cruce con la Ruta 143. En ese momento ocurre el impacto una Volkswagen Amarok, que avanzaba por la ruta en dirección oeste.

En el Renault viajaban cuatro personas. El conductor, Ángel Santos Gómez, de 73 años , y su acompañante, Norma Alicia Santa Cruz, también de 73 , quienes fallecieron como consecuencia del impacto.

Los otros dos ocupantes del automóvil fueron identificados Oscar Alfredo Gómez, de 70 años , y Cristina Mabel Conción, de 59 . Ambos fueron trasladados al Hospital Schestakow para recibir asistencia médica.

En la Amarok viajaban Sergio Fabián Rojas, de 43 años , su esposa Romina Anabel Luján, de 37 , y su hijo Gianluca Fabián Rojas, de 18 . Los tres también fueron derivados al centro asistencial.

En el hospital, Rojas, Luján y Gianluca Rojas fueron diagnosticados con politraumatismos y quedaron en observación. Por su parte, Conción y uno de los ocupantes del Mégane fueron asistidos por pérdida de conocimiento recuperada y politraumatismos, por lo que quedaron internados.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y de Vial, además de personal policial que realizó las primeras actuaciones. También se dispusieron los dosajes de alcohol y las demás medidas destinadas a determinar cómo ocurrió la colisión.