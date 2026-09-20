Tragedia en Guaymallén: murió un motociclista que permanecía internado tras un fuerte choque

El accidente ocurrió en la intersección de Tirasso y Pedro del Castillo. El hombre resultó herido y fue trasladado al Hospital Central, donde falleció.

Tras el accidente, el hombre fue internado en el Hospital central debido a las graves heridas sufridas durante el hecho.

Un motociclista de 33 años murió luego de permanecer varios días internado a raíz de las graves heridas que sufrió en un accidente entre dos motos en Guaymallén. El hombre había sido trasladado al Hospital Central tras el impacto y, pese a la atención médica recibida, finalmente falleció.

El accidente ocurrió ocurrió a las 22.05 del pasado miércoles en la intersección de las calles Tirasso y Pedro del Castillo, donde, por circunstancias que todavía son investigadas, dos motocicletas colisionaron.

Tras el impacto, un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre lo ocurrido y hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a los dos conductores.

Falleció tras estar internado La Víctima sufrió politraumatismos graves como consecuencia del accidente. Debido a la gravedad de su estado, los profesionales del (SEC) dispusieron su traslado al Hospital Central, donde quedó internado.

Tras el siniestro, el hombre permaneció varios días bajo atención médica, pero su cuadro no logró revertirse. Finalmente, desde el nosocomio informaron su fallecimiento, constatado a las 12.40 del mediodía.