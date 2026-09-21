Horror a plena luz del día: mató a un hombre tras apuñalarlo en la calle, quedó registrado por las cámaras y escapó

La víctima sufrió una herida en el cuello y murió mientras era trasladada al hospital. El sospechoso escapó y continúa prófugo.

Una pelea entre dos hombres en situación de calle terminó con la muerte de uno de ellos en el barrio porteño de Constitución. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y el presunto agresor, que ya fue identificado por la Policía de la Ciudad, continúa prófugo.

El hecho ocurrió en el cruce de Combate de los Pozos y Pasaje Jenner, donde los dos hombres comenzaron a enfrentarse. En medio de la pelea, uno de ellos tomó una muleta que tenía una faca colocada en uno de sus extremos y atacó al otro hombre en el cuello.

Tras el episodio, personal de la Comisaría Vecinal 3B se dirigió al lugar junto con una unidad del SAME para asistir a la víctima. El hombre fue trasladado hacia el Hospital Argerich, pero murió durante el trayecto como consecuencia de las heridas sufridas.

El homicidio quedó registrado por cámaras de seguridad La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Las imágenes registraron el enfrentamiento entre los dos hombres y el posterior ataque. Luego del crimen, el agresor escapó del lugar. La Policía de la Ciudad logró identificar al sospechoso, aunque hasta el momento continúa prófugo y se mantiene el operativo para localizarlo.

Buscan al agresor por el crimen en Constitución La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, que dispuso la intervención de la División Homicidios. Los efectivos realizan las tareas correspondientes para localizar y detener al hombre identificado como presunto responsable del ataque.